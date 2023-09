¡Menos mal! Kevin Costner le gana la batalla a su exesposa y 'solo' le pagará 63 mil dólares de manutención

Lo que alguna vez fue un matrimonio feliz entre el actor Kevin Costner y la exmodelo Christine Baumgatner terminó desmoronándose tras 18 años de relación y tres hijos en común. Sin embargo, lo que tendría que haber sido un acuerdo de divorcio amistoso terminó convirtiéndose en un escándalo mediático con acusaciones cruzadas entre ambos.

Tras confirmarse que el matrimonio estaba irremediablemente roto e insalvable, Christine Baumgatner inició su pugna con el actor de "El guardaespaldas" para determinar la cantidad económica que debía pagar por la manutención de sus tres hijos; Cayde, de 16, Hayes, de 14 y Grace de 13 años. Al principio, la exmodelo y ahora diseñadora, pidió la exorbitante suma de un cuarto de millón de dólares mensuales para "sostener" la opulenta vida que hasta el momento había llegado. Sin embargo, el actor se negó rotundamente alegando que su exesposa estaba exigiendo una cantidad exagerada solo con el fin de utilizar el dinero en sus propios lujos.

Pues bien, luego de que un juez de Santa Bárbara escuchó a las dos partes exponer sus solicitudes y las razones por las que solicitaba las respectivas sumas de dinero, finalmente se otorgó la victoria legal al actor de "Danza con lobos" quien solo deberá pagar la cantidad de 63 mil dólares mensuales.

El juicio por la manutención de los tres menores comenzó el jueves. Entonces se supo que Christine pretendía exigir 175.000 dólares mensuales, aunque finalmente acabó rebajando sus exigencias hasta los 161.592 dólares. En su ponencia ante el juez, el abogado de la diseñadora argumentó que el dinero que se estaba exigiendo era para ayudar a mantener el estilo de vida de Cayden, de 16 años, Hayes, de 14, y Grace, de 13. Un estilo que, según el abogado de Christine, es el que deben tener, puesto que la vida de lujo está “en el ADN” de los chicos, criados en la casa familiar de cuatro hectáreas, jardín, pista de voleibol y piscina infinita de Carpinteria, junto a Santa Bárbara y frente al Pacífico, a escasos metros del mar.

Sin embargo, Kevin Costner siempre negó que los chicos necesitaran tanto dinero, y acusó a su exesposa de “inflar las facturas de la manutención” con sus propios gastos en entrenadores personales e incluso en cirugía estética, capítulo en el que asegura que invirtió 190.000 dólares (174.000 euros) en un año. También la acusaba de tener que responsabilizarse de pagar todo, puesto que ella “no tiene planes de encontrar ningún trabajo ni de asumir cualquier actividad que le genere ingresos”, algo que han repetido sus abogadas un día después, afirmando que pretende pagar sus gastos con la pensión de los chicos.

Después de que Costner subiera al estrado en las últimas horas de la audiencia para exponer que no quería verse obligado a aceptar trabajos que no quería realizar, únicamente para cumplir con la exorbitante cantidad solicitada por la mamá de su hijos, el juez determinó que lo mejor para ambas partes era que el actor otorgara poco menos de la mitad de la cifra que pidió Baumgartner, argumentando que los gastos incluidos en la petición estaban fuera de proporción: “Quiero ayudar, pero la idea de tener las cosas infladas hasta el punto de que no puedo hacer lo que quiero hacer… De alguna manera, en este mundo inusual, no lo logramos y por eso lo siento”, comentó el actor a manera de disculpa con su exmujer al compartir por qué no estaba de acuerdo con lo que ella estaba pidiendo.

*Con información de elpais.com/MaríaPorcel*