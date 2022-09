Margot Robbie devastada por el estado de salud de Cara Delevingne

La intérprete de Harley Quinn, conocida por ser una de las grandes amigas de Cara Delevingne fue captada a las afueras de la casa de la modelo visiblemente afectada por el estado de salud en que se encuentra Delevingne. Algunos medios incluso aseguran que Robbie estaba llorando cuando abandonó el domicilio.

Margot Robbie y Cara Delevingne se volvieron muy cercanas luego de coincidir en la película 'Escuadrón Suicida' y desde entonces su amistad se hizo aún más fuerte llegando a compartir eventos, fiestas y vacaciones junto a otras celebridades.

No obstante, desde que la semana pasada se revelaran imágenes de la modelo británica en un aeropuerto mostrando un comportamiento errático y un aspecto desmejorado y desaliñado, saltaron todas las alarmas.

En las fotos publicadas por 'Daily Mail', se puede ver a Margot angustiada e intentando aguantarse las lágrimas después de salir de la mansión en Los Ángeles de su íntima amiga y dirigirse al aeropuerto de Los Ángeles.

Margot Robbie visiblemente conmocionada tras salir de casa de Cara Delevingne.



Cara está atravesando serios problemas con las drogas. pic.twitter.com/OC1gH5MFTN — Jonathan_DC™ (@Jonathan__DC) 15 de septiembre de 2022

La prensa local especula que la joven modelo estaría atravesando un difícil estado de salud, por razones que no se han confirmado.

De hecho, también se ha notado su ausencia en algunos eventos de los que debió ser parte, como el lanzamiento de su propia colección de ropa Cara Loves Karl hace pocos días. Tampoco asistió a los premios Emmy, que tuvieron lugar el pasado lunes, donde se esperaba que acompañara a sus compañeros de elenco de la serie Only Murders in the Building.

En tanto, fuentes cercanas a la modelo afirmaron que su hermana Poppy Delevingne viajó desde su residencia en Londres para acompañarla, puesto que también fue vista hace algunos días entrando y saliendo de su casa.

La semana pasada, una fuente cercana a la familia Delevingne reportó al medio The Sun que, “la situación se ha ido gestando desde hace unas semanas, y la familia de Cara está involucrada. Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que reciba la ayuda que puede necesitar”.