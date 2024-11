Megan Fox anuncia que está embarazada de Machine Gun Kelly

Este embarazo llega tras un difícil episodio en 2021, cuando ambos perdieron a su primer hijo en común, una experiencia que marcaría profundamente a la pareja.

En febrero de este año, Machine Gun Kelly lanzó la canción “Don’t Let Me Go”, en la que plasmó el dolor por la pérdida de su hijo. Durante una entrevista en Good Morning America, Megan Fox habló sobre el difícil proceso que ambos vivieron: “Nunca había pasado por algo así en mi vida. Tengo tres hijos, así que fue muy duro para los dos. Nos embarcó en un viaje salvaje juntos y por separado. Tratando de entender, ‘¿Qué significa esto? ¿Por qué sucedió?’”, confesó la actriz, evidenciando el impacto emocional de esta experiencia.

Ahora, a sus 38 años, Fox ha vuelto a compartir la alegría de la maternidad. En una reciente publicación en Instagram, la actriz se mostró cubierta de aceite, sosteniendo su vientre abultado, acompañando la imagen con el mensaje: “Nada está realmente perdido. Bienvenido de nuevo”. También mostró una prueba de embarazo positiva. Hasta el momento, la publicación ha acumulado más de 1,3 millones de likes, siendo la única imagen en su perfil, que actualmente aparece sin seguidores.

Este será el cuarto hijo para Fox, quien ya es madre de Noah (11 años), Bodhi (9 años) y Journey (7 años), fruto de su relación con el actor Brian Austin Green, de quien se separó en 2019. A pesar del divorcio, ambos mantienen una relación amistosa. En su podcast, Green comentó: “Siempre la amaré y sé que ella siempre me amará. Lo que hemos construido como familia es realmente especial”.

Kelly y Fox comenzaron su relación en 2020, después de conocerse en el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass. En 2022, el rapero le propuso matrimonio, aunque su compromiso terminó en marzo de 2023. A pesar de la separación, Fox aseguró en ese entonces: “Siempre habrá un vínculo con él, pase lo que pase. No puedo decir qué será, pero siempre estaré conectada a él de alguna manera”.