El mejor besador de Hollywood: Sharon Stone revela quién es y le da la corona

La reconocida actriz ha vuelto a captar la atención mediática tras compartir un recuerdo íntimo y revelador sobre su experiencia junto al actor durante el rodaje de la icónica película.

En una reciente entrevista, la actriz Sharon Stone no dudó en destacar la intensidad de su compañero de reparto, a quien describió, sin titubeos, como el mejor besador de la industria cinematográfica.

Durante su participación en el programa de radio de Andy Cohen, la actriz recordó con detalle una escena clave del filme dirigido por Martin Scorsese. En dicha secuencia, su personaje, Ginger McKenna, manipula al protagonista Sam “Ace” Rothstein para obtener dinero antes de besarle, en un momento cargado de tensión, seducción y estrategia emocional. Lo que para el público fue una escena memorable, para Stone fue una experiencia que la marcó profundamente.

“Dios mío. Es el mejor besador de la industria”, confesó la actriz, dejando claro el impacto que tuvo aquel instante. “¡Me besó hasta dejarme sin aliento!”, añadió, reforzando la intensidad de la química que compartieron frente a las cámaras. Según relató, la escena se construyó con una naturalidad sorprendente, pero el resultado superó cualquier expectativa personal.

Stone también evocó el contexto narrativo de ese momento, explicando cómo su personaje logra persuadir al de Robert De Niro con astucia. “Recuerdo el día en que hicimos esta escena en la que tengo que ir al baño y, como interpreto a una estafadora, hago que me dé dinero para ir. Y me da ese dinero y lo miro como: ‘¿En serio? Creo que un poco más de 50 dólares para el baño’”, relató entre risas. La interacción continuó escalando hasta llegar al beso que, según ella, terminó por descolocarla emocionalmente.

“Y él me mira, mete la mano y me da como 100 dólares; entonces me inclino y lo beso. Y realmente me dejó descolocada”, explicó. Incluso recordó la reacción del director tras finalizar la toma: “Martin [Scorsese] corta la toma, nos mira y dice: ‘Creo que lo tenemos, pero ¿quieren otra?’”. La respuesta de ambos actores fue inmediata y cómplice: “Los dos lo miramos y dijimos: ‘Sí, creo que necesitamos una más’”.

Más allá de la anécdota, la actriz dejó ver la profunda admiración que siempre ha sentido por De Niro. Desde sus inicios en la industria, trabajar con él representaba una meta profesional. “Era el actor al que más admiraba, y toda mi carrera fue como: ‘Solo quiero poder sentarme frente a Robert De Niro y estar a su nivel’”, expresó en una reflexión que evidencia la relevancia del actor en su trayectoria.

La conexión entre ambos no solo fue artística, sino también emocional, al menos desde la perspectiva de Stone. “Había tanto ligado a ese beso, pero yo estaba completamente enamorada de él”, confesó con sinceridad. La intensidad de su admiración fue tal que incluso bromeó sobre su disposición a cualquier circunstancia con tal de compartir escena con él: “Probablemente podría haberme golpeado en la cabeza con un martillo y aun así habría sido feliz de estar en su presencia”.

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La película Casino, considerada un clásico del cine criminal, retrata el ascenso y la caída de un imperio de apuestas en Las Vegas bajo la influencia del crimen organizado. La interpretación de Stone fue ampliamente aclamada, llevándola a obtener un Globo de Oro y una nominación al Premio Óscar, consolidando su lugar como una de las actrices más destacadas de su generación.

Sin embargo, no todo en el rodaje fue armonía. La actriz también recordó momentos de tensión que, lejos de ser negativos, contribuyeron a enriquecer su desempeño. “Hay una escena en la película donde estamos sentados frente a una mesa discutiendo, y él me dijo: ‘Eres una buena actriz, ¿lo sabes?’”, contó. Lejos de tranquilizarla, ese comentario despertó una reacción inesperada: “Recuerdo lo furiosa que me puso porque era mi sueño hacerlo, pero me desafió en la mesa”.

Stone concluyó señalando que esa capacidad de provocar emociones reales es precisamente lo que hace de De Niro un actor excepcional. “Sabía qué botones presionar conmigo porque es un actor con una enorme capacidad de observación. Puede meterse bajo tu piel y llegar hasta ahí”, afirmó, dejando claro que, más allá del beso inolvidable, lo que realmente la marcó fue la intensidad artística de compartir escena con una leyenda viva del cine.