Michael Keaton cambia su nombre artístico después de 50 años en Hollywood ¡No creerás cómo se llama!

A lo largo de estos años, el nombre de Keaton se ha convertido en sinónimo de éxito, pero lo que muchos no saben es que no es su verdadero apellido.

Michael Keaton, reconocido por sus icónicos personajes en el cine como Beetlejuice y Batman, ha decidido hacer un giro significativo en su carrera: regresar a su nombre de nacimiento después de casi cinco décadas en la industria.

El actor, cuyo verdadero nombre es Michael Douglas, compartió en una reciente entrevista con People que al inicio de su carrera se vio obligado a cambiar su nombre debido a una coincidencia ineludible: ya existía otro actor con el mismo nombre, el célebre Michael Douglas, conocido por sus papeles en películas como Wall Street.

Además, el presentador de programas de entrevistas Mike Douglas también compartía este nombre. El reglamento del Sindicato de Actores de Cine (SAG) prohíbe que dos miembros del gremio utilicen el mismo nombre, lo que llevó al joven aspirante a buscar una solución creativa.

Keaton, en una mezcla de intuición y pragmatismo, recuerda cómo eligió su seudónimo en ese momento: “Estaba mirando... no recuerdo si era una guía telefónica”, dijo el actor en tono reflexivo. “Debo haber pensado: ‘No sé, déjame pensar en algo aquí’. Y dije: ‘Oh, eso suena razonable’”.

Así, nació Michael Keaton, un nombre que con el tiempo alcanzaría fama internacional y se convertiría en símbolo de versatilidad actoral. No obstante, hoy, a los 72 años, el actor ha decidido que es el momento de volver a sus raíces.

¿Cómo se va a llamar ahora Michael Keaton?

En una revelación que ha sorprendido a muchos, Keaton compartió que planea ser acreditado profesionalmente como Michael Keaton Douglas, una fusión de su nombre artístico con su verdadero apellido. Esta decisión representa una reconciliación entre su identidad profesional y personal.

Keaton explicó que inicialmente tenía la intención de usar este nombre en su reciente película Knox Goes Away (2023), que él mismo dirigió y protagonizó. Sin embargo, en medio de las exigencias y el caos que conlleva la realización de una película, el actor se olvidó de formalizar el cambio a tiempo: “Dije: ‘Oye, solo como advertencia, mi crédito será Michael Keaton Douglas’. Y se me fue por completo de las manos”, relató. “Me olvidé de darles suficiente tiempo para ponerlo y crearlo. Pero eso sucederá”.

Aunque el cambio no se concretó en su última película, Keaton tiene claro que en el futuro sus créditos llevarán el nombre completo que honra sus raíces. Este movimiento no solo es una cuestión de nomenclatura, sino una reflexión del camino recorrido en su vida personal y profesional.