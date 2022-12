Miguel Varoni presume 'guapura' a pesar de las críticas por su extrema flaqueza

Desde que el actor y productor colombiano se sometió a un procedimiento de rejuvenecimiento, su nuevo aspecto físico influenciado por una extrema delgadez ha sido blanco de críticas en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de toda la polémica surgida en torno a un posible problema con su estado de salud, el actor presume su nuevo look y saca pecho de su belleza.

El pasado mes de mayo, Miguel Varoni sorprendió a sus seguidores al hacer pública la decisión de someterse a un proceso quirúrgico de belleza. La cirugía incluyó proyección del pómulo, del reborde mandibular, flacidez del cuello, del pecho y el abdomen, además de la eliminación de piel que sobraba. Pero tras algunas publicaciones del actor en su cuenta de Instagram muchos de sus seguidores se preocuparon por su apariencia.

No obstante, esto parece no importarle al actor ya que en sus últimas historias él mismo se elogió y se dijo: “Me veo lindo”. En el clip invitaba a sus seguidores a ver un reels que publicó y en medio de ello soltó el comentario sobre el filtro que estaba usando. “Mao mírame este filtro”, le dijo a un amigo suyo que estaba cerca.

Recordemos que hace unos meses empezaron a circular imágenes de Miguel Varoni en las que se le veía demacrado y mucho más delgado que de costumbre, lo que rápidamente encendió las alarmas entre sus seguidores.

Varoni fue interrogado por ello y aseguró que había cambiado su estilo de vida con una fuerte rutina de ejercicio y dieta. Sin embargo, luego se supo que en realidad había estado afrontando problemas de salud a causa del covid-19 y no estaba comiendo.

En entrevista para la revista People en Español, su esposa, Catherine Siachoque aseguró que no está muy convencida con el aspecto de su pareja, pero que el actor presume de su delgadez como en sintonía de orgullo.

“Yo soy muy envidiosa, yo no puedo con su flacura, con su delgadez, que además la exhibe todo el día frente a mí y me molesta, y entonces hace ‘caballitos’ y me quita la ropa y se la pone: ‘¡ay, me equivoqué!’, dice”.

Su notable cambio físico hizo que recibiera incontables mensajes de seguidores que no daban cuenta de su aspecto irreconocible: “He quedado impresionada con este hombre, lo envejecido y delgado que está”, “El covid lo acabó”, “Está muy delgado y se ve mayor, parece de 80 años”, “Pero qué le pasó”, “A él le dio covid y esa enfermedad deja muchas secuelas, pero ya se está recuperando”, “Parece viejo, la enfermedad lo afectó mucho”, “Ya se ve mucho más recuperado que antes”.

Pese a los comentarios que surgen, es claro que el actor continúa con su proceso personal, disfrutando de las situaciones y de la compañía de su esposa, quien lo apoyó desde el primer momento en que apareció esta compleja situación.