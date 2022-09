Mili Vanilli, el mayor escándalo de la música llegará a las pantallas grandes

En 1989, cuando las redes sociales no existían y los videos virales tardaban meses en acaparar la atención del mundo, un grupo de origen alemán/francés se vio envuelto en el mayor escándalo en la historia de la música pop. Solo hizo falta que la pista en la que cantaban su éxito "Girl You Know It's True" se rayara para dejar al descubierto el fraude conocido como Milli Vanilli.

Ahora, 33 años después de la infamia, la historia del duo llegará a las pantallas en un biopic estremecedor. La película, llamada “Girl You Know Is True”, revivirá uno de los escándalos más comentados en la industria del entretenimiento y parece prometedora, al menos según las primeras imágenes publicadas por el estudio.

La película estará protagonizada por Elan Ben Ali y Tijan Njie como Fabrice Morvan y Robert Pilatus, el duo francés y alemán que formaba la banda. Las primeras fotos publicadas en redes sociales los muestran luciendo sorprendentemente similares a los miembros originales, vistiendo un conjunto de trajes contrastantes.

La película está coprotagonizada por Matthias Schweighöfer, quien interpretará el papel del productor de la banda, Frank Farian. La película será dirigida por Simon Verhoeven, quien también escribió el guion.

"'Girl You Know It's True' es cautivadora en muchos niveles", dijo Verhoeven a The Hollywood Reporter. “No solo cuenta el ascenso espectacular de dos desvalidos que llegan al cenit del mundo del espectáculo en un verano, sino que también ofrece una visión fascinante detrás de escena de ese ilusorio mundo de la fama y sus maquinaciones a veces trágicas y sin escrúpulos. Personalmente, creo que Rob y Fab no merecían convertirse en los únicos chivos expiatorios de este escándalo”.

En los últimos años, las películas biográficas han sido objeto de inversión en Hollywood. Este año, se estrenó “Elvis” y es probable que esté en la lista de nominados para algunos de los premios más prestigiosos de la industria. A finales de este mes, “Blonde” se estrenará en el Festival de Cine de Venecia y Netflix, protagonizada por Ana de Armas como Marilyn Monroe.

El éxito de 'Girl You Know It's True'

El sencillo salió a la venta el 25 de junio de 1988 y se convirtió en un éxito de ventas. Meses después le siguió ‘Baby Don't Forget My Number’, llegando al número 1 en el Billboard Hot 100. La aceptación del público europeo motivó que la discográfica estadounidense Arista Records, les contratase para editar discos en Norteamérica, y en ese momento las cifras se dispararon hasta los 7 millones de copias vendidas, en parte gracias al surgimiento de canales musicales como MTV.

El disco se rayó y... ¡todo se derrumbó!

En una actuación en julio de 1989 en Bristol Connecticut, la pista del playback se atascó al comienzo del estribillo de Girl you know it's true ante un público de 15,000 personas. La situación, que nunca antes les había ocurrido al dúo, hizo entrar en pánico a Rob Pilatus, que viéndose superado por el bochornoso momento, salió despavorido del escenario.

Para aquel entonces no existían las redes sociales y la noticia tardó en llegar, pero ineludiblemente la verdad salió a flote revelando que el duo era falso. Tanto Morvan como Pilatus sincronizaban los labios con la voz de otros cantantes, y sus carreras se convirtieron rápidamente en un remate. Más tarde, Pilatus intentó regresar y no tuvo éxito. Fue encontrado muerto en 1998 después de una supuesta sobredosis de drogas y alcohol.