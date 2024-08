Tragedia | Fallece actor de 'Scarface' mientras dormía en la casa de un amigo ¿Qué se sabe?

El reconocido actor y comediante Ángel Salazar de 68 años, conocido por su papel de Chi Chi en la película de culto Scarface, falleció el pasado domingo 11 de agosto en la casa de un amigo mientras dormía en Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo inerte fue descubierto a la mañana siguiente cuando el dueño de la propiedad se dio cuenta que Salazar no tenía signos vitales. Aunque la causa oficial de su deceso aún no ha sido confirmada, la representante del actor, Ann Wingsong, indicó que tenía antecedentes de problemas cardíacos, incluyendo hipertensión y una afección cardíaca conocida, que podrían haber contribuido a su fallecimiento.

Nacido en 1956 en el Bronx, Nueva York, Salazar alcanzó fama con su papel en Scarface, donde interpretó a Chi Chi, el fiel compañero de Tony Montana, personaje de Al Pacino. La película, dirigida por Brian De Palma y protagonizada también por Michelle Pfeiffer y Steven Bauer, se convirtió en un clásico de culto, y Pacino recibió una nominación al Globo de Oro por su actuación.

A lo largo de su carrera, Salazar participó en películas como Where the Buffalo Roam (1980) con Bill Murray, A Stranger is Watching (1982) y The Wild Life (1984). También apareció en Carlito’s Way (1993), repitiendo su colaboración con Al Pacino. Su presencia en televisión incluyó papeles en The New Treetz Series, Jersey Mafia Chronicles y In Living Color, además de su trabajo como comediante de stand-up con varios especiales en HBO.

Salazar se presentó por última vez en el Silver Legacy Resort and Casino en Las Vegas, del 1 al 4 de agosto. Su fallecimiento ha suscitado tributos en redes sociales de colegas y amigos, como Tito Puente, quien lo recordó como un “actor increíble y buen amigo”, y Kadrolsha Ona Carole, quien expresó su tristeza por la pérdida de un querido amigo y compañero de trabajo. El comediante Auggie Smith también homenajeó a Salazar, destacando su impacto en la comedia y recordando su reciente actuación juntos.

El legado de Ángel Salazar perdura en el cine y el stand-up, y su muerte ha dejado una profunda impresión en la industria del entretenimiento.