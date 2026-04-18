Natalie Portman anuncia embarazo a los 44: el primer hijo con su pareja Tanguy Destable

La reconocida actriz vuelve a ser noticia, esta vez por un anuncio que ha sorprendido al mundo del entretenimiento: está esperando su tercer hijo.

A sus 44 años, la ganadora del Óscar, Natalie Portman, inicia una nueva etapa personal junto al productor musical francés Tanguy Destable, con quien tendrá su primer hijo en común. La noticia, confirmada por la propia intérprete en una entrevista con Harper’s Bazaar, marca un momento de transformación en su vida tras un periodo complejo.

La actriz, que ya es madre de dos hijos, fruto de su anterior relación con Benjamin Millepied, compartió su emoción con palabras que reflejan gratitud y plenitud. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, afirmó. “Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”. Estas declaraciones no solo evidencian la alegría por la llegada de un nuevo miembro a su familia, sino también una visión más consciente sobre la maternidad en esta etapa de su vida.

Instalada en París desde hace varios años, Portman ha optado por vivir su embarazo con tranquilidad, priorizando el bienestar físico y emocional. Según explicó, se siente con más energía de la que esperaba y ha aprovechado para retomar actividades como la gimnasia y la natación. Además, dedica tiempo a compartir con sus hijos mayores, Aleph Millepied y Amalia Millepied, quienes se mantienen como una parte central de su vida. En ese sentido, la actriz reconoce un cambio en su forma de afrontar la maternidad: “Te las arreglas. Al final, cometeremos fallos, da igual que intentemos hacerlo bien”, expresó. “Siento que lo mejor es estar presente y dar amor”.

La relación con Destable, conocido en la industria musical como Tepr, se ha mantenido en un perfil bajo desde que comenzó a conocerse públicamente hace aproximadamente un año. Fiel a su estilo discreto, Portman ha evitado exponer en exceso su vida privada, aunque este anuncio confirma la solidez del vínculo. El productor ha trabajado en la creación musical para cine, videojuegos y pasarelas, lo que conecta con el entorno creativo en el que la actriz se ha desarrollado durante décadas.

Este nuevo capítulo llega tras un proceso personal difícil. El divorcio de Portman con Millepied, con quien compartió más de una década de vida, se oficializó en 2024 en Francia, luego de meses marcados por rumores de infidelidad y tensiones mediáticas. Fuentes cercanas a la actriz señalaron en su momento que fue un periodo emocionalmente exigente, pero que logró superarlo con el apoyo de su entorno. “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado junto a ella y le ayudaron a superar lo peor. Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, indicaron.

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Más allá del ámbito personal, la actriz también reflexionó sobre el significado del embarazo desde una perspectiva más amplia. Hija de un especialista en fertilidad, es consciente de los desafíos que enfrentan muchas personas en este proceso. “Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada”, explicó. “Hay tantas personas a las que quiero que lo han pasado muy mal con esto que quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan bonito y alegre, pero tampoco es fácil”. Esta mirada empática refuerza su mensaje de gratitud: “Por eso sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud”.

Portman también dejó entrever que este podría ser su último embarazo, lo que añade una carga emocional especial a la experiencia. “Hay una gratitud que, cuando eres joven, no siempre llegas a comprender”, reflexionó. “Y hay una serenidad y un conocimiento de mí misma,saber con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, que hacen que la experiencia sea muy hermosa, día tras día. Y, sabiendo que probablemente sea la última vez, disfruto de cada momento”.

Además de su carrera como actriz, Portman ha consolidado su perfil como productora, empresaria y figura influyente en causas sociales. Entre sus proyectos destaca su participación como cofundadora del equipo de fútbol femenino Angel City FC, reflejo de su compromiso con el empoderamiento femenino.

El anuncio de este embarazo a los 44 años no solo genera interés mediático, sino que también proyecta una imagen de renovación personal y equilibrio. En un momento en el que la actriz combina su vida familiar, profesional y emocional, la llegada de su tercer hijo se convierte en un símbolo de una etapa marcada por la resiliencia, la madurez y la gratitud.