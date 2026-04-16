Increíble: Hombre gana un Picasso por 100 euros en histórica rifa solidaria para combatir el Alzheimer

El hecho ocurrió en el marco de una iniciativa benéfica que demuestra cómo el patrimonio cultural puede convertirse en un motor de impacto social global.

Una historia que mezcla arte, azar y solidaridad ha captado la atención internacional: un hombre logró quedarse con una obra original de Pablo Picasso valorada en cerca de un millón de euros tras invertir únicamente 100 euros en un boleto.

El protagonista de esta historia es Ari Hodara, un ingeniero comercial de 59 años, quien participó en la tercera edición de la rifa “1 Picasso por 100 euros”, celebrada en París. El evento tuvo lugar en la sede de la reconocida casa de subastas Christie's y fue transmitido en directo, generando expectativa en miles de participantes alrededor del mundo.

La iniciativa logró vender más de 120.000 boletos, alcanzando una recaudación cercana a los 12 millones de euros. Todos los fondos serán destinados a la investigación del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 35 millones de personas a nivel global y que representa una de las principales causas de dependencia en adultos mayores. Los recursos serán gestionados por la Fondation Recherche Alzheimer, que impulsa proyectos científicos en Europa, Estados Unidos y Canadá.

La obra sorteada, titulada Tête de femme, es un gouache sobre papel realizado en 1941, donde Picasso retrata a la fotógrafa Dora Maar, su pareja en ese momento. La pieza, cedida por Opera Gallery, es representativa del estilo del artista en esa etapa y constituye un ejemplo destacado de su producción.

El momento en que Hodara fue informado de su victoria estuvo cargado de incredulidad. “Acaba de ganar el cuadro que vale un millón ayudando a la investigación contra el Alzheimer”, le anunciaron durante una llamada en plena transmisión en vivo. Su reacción fue inmediata: “¿Cómo puedo comprobar que no es una broma? No oigo lo que dice”. Posteriormente, confirmó su entusiasmo tanto por el premio como por la causa, señalando su afinidad con el arte: “Me apasiona la pintura, así que era algo que me venía bien”.

El ganador relató que conoció la iniciativa de manera casual días antes del sorteo. “Un día vi algo en un restaurante, parecía que hablaban de ‘100 € por un Picasso’. Creo que lo estaban retransmitiendo en BFM o algo así. Se me quedó en la cabeza”, explicó. Esa curiosidad lo llevó a participar, una decisión que terminaría cambiando su vida. Aunque aún evalúa qué hará con la obra, adelantó su intención inicial: “Al menos al principio, me la voy a quedar”.

La rifa “1 Picasso por 100 euros”, impulsada por la productora Péri Cochin, se ha consolidado como un modelo innovador que conecta el arte con la filantropía. Desde su creación, ha demostrado que piezas de alto valor cultural pueden ser utilizadas para financiar causas de impacto global. En su primera edición, en 2013, logró recaudar 4,8 millones de euros destinados a la preservación de la ciudad de Tiro, en Líbano, declarada Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente, en 2020, en plena pandemia, la iniciativa reunió 5,1 millones de euros para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en comunidades de África.

Te puede interesar: Eddie Redmayne sancionado en Londres: la multa de casi $2,000 que evidencia el endurecimiento

Te puede interesar: Alec Baldwin rompe el silencio sobre su enfermedad tras la tragedia de ‘Rust’

En esta tercera edición, el foco estuvo en el Alzheimer, reforzando el vínculo entre cultura, ciencia y compromiso social. Tras el sorteo, la fundación beneficiaria continuará desarrollando proyectos orientados a la investigación de esta enfermedad, con el objetivo de avanzar en tratamientos y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Este caso no solo destaca por el valor del premio, sino por el impacto colectivo que generó. La combinación de arte de alto nivel y causas sociales demuestra que es posible transformar el interés cultural en acciones concretas de solidaridad, convirtiendo una simple participación de 100 euros en una contribución significativa a la ciencia y, para un afortunado, en la adquisición de una obra histórica.