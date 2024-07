'No estaba lista para morir' | Doctor de Shannen Doherty confesó cómo fueron sus últimos días de vida

A pesar de una larga lucha y diferentes procesos médicos a los que tuvo que someterse la actriz su vida se vio empañada no solo con la enfermedad, sino con distintas situaciones personales que agravaron su salud, dificultando al menos el proceso de recuperación emocional que debía tener en su estado.

Te puede interesar: Olivia Munn, diagnosticada con cáncer de mama, devastada por la muerte de Shannen Doherty

Te puede interesar: Fallece Shannen Doherty, estrella de 'Beverly Hills 90210' tras perder la batalla contra el cáncer de mama

Según lo relató su médico, el doctor Lawrence D. Piro, Shannen pasó las últimas horas de su vida rodeada de las personas más cercanas a ella, entre quienes estuvo su familia y sus amigos y colegas, sin embargo y aunque ellos trataron de que su trascender estuviera tranquilo el oncólogo explicó que la actriz no estaba lista para dar ese paso.

“Ella estaba en un lugar donde estaba muy cómoda, durmiendo y haciendo la transición, acompañada de un selecto grupo de personas que le dieron muchísimo apoyo y cuidados”, dijo el médico, que también describió la experiencia como “sombría y triste, pero hermosa y amorosa, aunque lo más difícil de todo esto fue que ella no estaba lista para irse porque amaba la vida”.

Piro también estableció que desde que la enfermedad regresó recargada en el 2019 la vida de la actriz tuvo que enfrentar peores cambios y eso le afectó mucho anímicamente: “Tuvo que tomar una dirección diferente en las últimas semanas. Las cosas se pusieron mucho más difíciles. Seguimos luchando mientras ofrecíamos más apoyo y simplemente seguíamos amando, esperando y apoyando”, dijo antes de la muerte de Shannon.

“Doherty fue una guerrera increíble, combatió la enfermedad dentro de las limitaciones de su salud, en lugar de resignarse. No luchar para ella ni siquiera estaba abierto a discusión, porque así no era como vivía Shannen. Ella luchó muy duro”. dijo el profesional y concluyó añadiendo: “Ella no creía que esto terminaría alguna vez, lo que hace que todos a tu alrededor también lo crean, porque quieres creerlo”.