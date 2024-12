Nosferatu | El filme de terror gótico que desafía a Drácula

La nueva película de terror gótico dirigida por Robert Eggers, está causando furor en los círculos cinéfilos y ha despertado comparaciones con el mítico vampiro. Esta reinterpretación del clásico de 1922 no solo revive una figura icónica del cine de horror, sino que también lleva a las audiencias por un viaje oscuro e inquietante.

Con un presupuesto modesto de 50 millones de dólares, la película ha logrado recaudar más de 40 millones en su estreno limitado, un éxito que supera las expectativas y asegura su lugar como una de las grandes apuestas del género para esta temporada.

El filme narra la vida de un agente inmobiliario que intenta vender un castillo habitado por el enigmático conde Graf Orlock, un vampiro milenario que aterroriza a la ciudad de Bremen. Pero lo que realmente destaca es la extraña conexión que Orlock desarrolla con Ellen, una mujer que se convierte en el centro de esta siniestra narrativa.

La película es una adaptación moderna del clásico alemán dirigido por F.W. Murnau en 1922, considerado una obra maestra del cine mudo. Aunque basada en Drácula, el filme original enfrentó problemas legales con los herederos de Bram Stoker, lo que llevó a modificar los nombres y ciertos elementos de la trama.

Aunque ambos personajes, Nosferatu y Drácula, son íconos del horror, hay marcadas diferencias entre ellos. Drácula, el aristócrata sofisticado que utiliza su poder hipnótico para atraer a sus víctimas, contrasta con Nosferatu, una criatura más grotesca y primitiva. Este último genera repulsión y terror, alejándose del glamour asociado a los vampiros modernos.

La palabra “Nosferatu” proviene del rumano y se traduce como “vampiro” o “no vivo”. Su significado, aunque incierto, se popularizó gracias a Bram Stoker, quien lo utilizó como sinónimo de Drácula en su famosa novela.

Eggers mantiene esta esencia sombría, pero le imprime un estilo visual único, característico de sus obras como The Lighthouse y The Witch. Con una atmósfera inquietante y un trasfondo psicológico profundo, Nosferatu no solo busca aterrorizar, sino también explorar los rincones más oscuros de la humanidad.

El estreno oficial está programado desde enero de 2025 en los cines de varios países de Latinoamérica. En Colombia se podrá ver desde el 2 de enero. Con su narrativa envolvente, actuaciones magistrales y una dirección impecable, Nosferatu promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del cine de terror. Más allá de las comparaciones con Drácula, esta película se consolida como un homenaje al horror clásico mientras reinventa el género para una nueva generación.