Premios Oscar 2023: Los olvidados, ignorados y rechazados por la Academia

Si bien hay altas expectativas con las nominaciones a los premios de la Academia, como suele suceder todos los años hubo grandes sorpresas que nadie esperaba en las categorías más importantes con algunas celebridades que por su trabajo debieron estar nominados y sin embargo fueron olvidados, ignorados o cancelados.

Mejor Actriz

Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams y Michelle Yeoh fueron reconocidas por su trabajo. No obstante, sorprende que la estrella de "The Woman King" , Viola Davis, y Danielle Deadwyler de "Till" no aparezcan en la terna final. Davis había sido nominada a un Globo de Oro y un Premio SAG por su actuación principal, mientras que Deadwyler ganó su categoría en los Premios Gotham en el lanzamiento de la temporada de premios. Tampoco aparece la australiana Margot Robbie por su eufórico trabajo en "Babylon".

Mejor Actor

Los desaires en la categoría de Mejor Actor incluyen a Tom Cruise por "Top Gun: Maverick" y Adam Sandler por su actuación en el drama de baloncesto de Netflix "Hustle". Cruise había recibido el cariño de los Globos de Oro, mientras que Sandler fue reconocido recientemente con una nominación por parte de los SAG Awards. Aún así, ninguno de los dos llegó a la lista final para optar por la estatuilla más importante de la industria cinematográfica, más allá de que Top Gun: Maverick recibió 6 nominaciones en esta edición de los Oscar.

Mejor Actor de Reparto

En la carrera por Mejor Actor de Reparto, Paul Dano de "The Fabelmans" no logró ser reconocido por su interpretación del personaje basado en el padre de Steven Spielberg, mientras que Eddie Redmayne no fue admitido por su trabajo en "The Good Nurse". Sin embargo, el actor fue reconocido por los Globos de Oro y los Premios SAG por su actuación.

Redmayne ya había recibido un Oscar por su extraordinario trabajo en The Theory of Everything de 2014, el filme biográfico en el que interpreta al físico teórico Stephen Hawking.

Mejor Canción Original

La categoría de Mejor Canción Original verá a dos de las estrellas pop más grandes de la actualidad, Rihanna y Lady Gaga competir por la codiciada estatuilla. Gaga por "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever", y Rihanna por "Hold My Hand" de "Top Gun: Maverick". Sin embargo, la gran ignorada en esta categoría ha sido "Miss Americana" Taylor Swift por su increíble interpretación del tema "Carolina" de Where the Crawdads Sing.

Mejor Director

Aunque el autoproclamado "Rey del mundo" James Cameron vio su épica secuela Avatar: The Way of World reclamar múltiples nominaciones, incluida la de Mejor Película, el mega-exitoso director no fue incluido en la categoría de Mejor Director.

Mejor Película y Mejor Película Internacional

A pesar de recibir muy buenas críticas, "Babylon" de Damien Chazelle logró solo tres nominaciones y ninguna de ellas en la codiciada categoría de Mejor Película, convirtiéndose en una de las grandes olvidadas de la jornada.

En el apartado internacional, la aclamada película surcoreana, "Decision To Leave", iba como una de las favoritas para la categoría de Mejor Película Internacional. Sin embargo, en un sorpresivo cambio, la película fue completamente ignorada.