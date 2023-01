Nominaciones al Oscar 2023: Dónde ver las películas nominadas

Ciudad de Panamá/La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las películas nominadas a los Oscar 2023 que serán entregados el próximo 12 de marzo en la tradiconal ceremonia en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aquí te contamos dónde ver las cintas nominadas, cuáles están en la cartelera de los cines y cuáles están disponibles en plataformas como Netflix, HBO Max, Disney +, Apple TV y Amazon Prime Video.

Todo en todas partes al mismo tiempo: 11 nominaciones

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once) es la sorpresa de esta temporada de premios. Esta comedia cuenta cómo una migrante china se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con sus vidas pasadas.

11 nominaciones: Mejor película, Mejor dirección (Dan Kwan y Daniel Scheinert), Mejor actriz (Michelle Yeoh), Mejor actriz secundaria (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu), Mejor actor secundario (Ke Huy Quan), Mejor canción original, Mejor guion original, Mejor banda sonora original, Mejor diseño de vestuario y Mejor montaje.

Disponible para alquiler en Amazon Prime Video y Apple TV.

Los espíritus de la isla: 9 nominaciones

Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin) está ambientada en una isla remota donde dos amigos de toda la vida se encuentran en un callejón sin salida cuando uno de ellos pone fin a su amistad de un modo abrupto.

Nueve nominaciones: Mejor película, Mejor dirección (Martin McDonagh), Mejor actor (Colin Farrell), Mejor actriz secundaria (Kerry Condon), Mejor actor secundario (Brendan Gleeson y Barry Keoghan), Mejor guion original, Mejor banda sonora original y Mejor montaje.

Disponible para alquiler en Apple TV

Sin novedad en el frente: 9 nominaciones

Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front) es una película alemana que narra la incorporación de Paul (Daniel Brühl) al frente occidental durante la I Guerra Mundial y cómo su euforia inicial se ve aniquilada por la realidad.

Nueve nominaciones: Mejor película, Mejor película internacional, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora Original, Mejores efectos especiales, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peluquería y Mejor guion adaptado.

Disponible en Netflix.

Elvis: 8 nominaciones

Austin Butler ha destacado por su papel de Elvis en la película homónima. La cinta explora la vida y música del rey del rock a través de su relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager.

Ocho nominaciones: Mejor película, Mejor actor (Austin Butler), Mejor Sonido, Mejor diseño de vestuario, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor diseño de producción y Mejor maquillaje y peluquería.

Disponible en HBO Max y para alquiler en Apple TV y Amazon Prime Video.

Los fabelman: 7 nominaciones

Los Fabelman (The Fablemans) , cinta autobiográfica dirigida por Steven Spielberg, se ambienta entre los años 50 y 60. La película habla de la vida de Sammy Fabelman, un niño de Arizona que explora cómo el cine puede ayudar a contar sus historias y forjar su identidad.

Siete nominaciones: Mejor película, Mejor dirección (Steven Spielberg), Mejor actriz (Michelle Williams), Mejor actor secundario (Judd Hirsch), Mejor guion original, Mejor banda sonora original, Mejor diseño de producción.

Actualmente en cines.

Tár: 6 nominaciones

Cate Blanchett ha sido la ganadora del Globo de Oro a la Mejor actriz por su papel en en esta cinta en la que la australiana interpreta a una directora de orquesta.

Seis nominaciones: Mejor película, Mejor dirección (Todd Field), Mejor actriz (Cate Blanchett), Mejor guion original, Mejor fotografía, Mejor montaje.

Disponible para alquiler en apple TV.

Top Gun: Maverick: 6 nominaciones

Top Gun: Maverick nos presenta a Tom Cruise representando nuevamente a un personaje de hace tiempo atrás, para deleite de sus fanáticos lo hace sin desperdicio.

Seis nominaciones: Mejor Película, Mejor canción original, Mejor guion adaptado, Mejor sonido, Mejores efectos especiales y Mejor montaje.

Disponible para alquiler en Apple TV y Amazon Prime Video.

Black Panther: Wakanda Forever: 5 nominaciones

Black Panther: Wakanda Forever ha sido otra de las sorpresas entre las nominaciones a los Oscar. Destaca especialmente la candidatura a mejor actriz secundaria de Angela Bassett, quien podría ser la primera intérprete en llevarse una estatuilla por un papel en una película de Marvel. Ya obtuvo el Globo de Oro en la misma categoría.

Cinco nominaciones: Mejor actriz secundaria (Angela Bassett), Mejor canción original, Mejor diseño de vestuario, Mejores efectos especiales y Mejor Maquillaje y peluquería.

Disponible en Disney+.

Avatar: el sentido del agua: 4 nominaciones

James Cameron ha vuelto más de una década después con la esperada secuela de Avatar. En esta segunda parte, los protagonistas de la cinta viven relajadamente en Pandora hasta que regresan los hombres del cielo y comienzan los problemas.

Cuatro nominaciones: Mejor Película, Mejor Sonido, Mejores efectos especiales y Mejor diseño de producción.

Actualmente en cines.

La ballena: 3 nominaciones

La ballena (The Whale) es la película que ha rescatado del olvido a Brendan Fraser. En la cinta, el actor interpreta a un profesor con obesidad mórbida que intenta recuperar la relación con su hija.

Tres nominaciones: Mejor actor (Brendan Fraser), Mejor actriz secundaria (Hong Chau) y Mejor maquillaje y peluquería.

Disponible para alquiler en Apple TV