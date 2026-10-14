El oscarizado Ryan Coogler prepara una versión de 'X-Files' para Disney+

Creada por Chris Carter, "Los expedientes secretos X" marcó la historia de las series de los años 1990 con este dúo confrontado a circunstancias sobrenaturales.

París, Francia/Disney+ anunció el miércoles que prepara una nueva versión de la serie "Los expedientes secretos X", con Ryan Coogler, el director de la oscarizada "Pecadores", a la producción y los intérpretes Danielle Deadwyler y Himesh Patel como el dúo de agentes protagonistas.

Deadwyler y Patel tomarán el relevo de Gillian Anderson y David Duchovny para dar vida a los dos oficiales del FBI encargados de casos sin resolver en un contexto de fenómenos paranormales.

Creada por Chris Carter, "Los expedientes secretos X" marcó la historia de las series de los años 1990 con este dúo confrontado a circunstancias sobrenaturales.

Esta serie de culto, emitida de 1993 a 2002 en la cadena FOX en Estados Unidos y posteriormente relanzada con las temporadas 10 y 11 entre 2016 y 2018, obtuvo varios premios Emmy, entre ellos el de mejor actriz en una serie dramática en 1997.

"Lo que creó Chris Carter es único, y queríamos rendir homenaje a todo aquello que permitió que la serie original llegara a tanta gente, al mismo tiempo que encontrábamos nuestra propia manera de explorar este universo", declaró Coogler, fan de la serie, en un comunicado de Disney+.