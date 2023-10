¡Ir en panty por la calle! La nueva tendencia que imponen las famosas

Desde usar ropa interior en la calle hasta paletas de colores muy tenues y casi transparentes son las tendencias que las principales casas de moda han puesto en boga durante este 2023 y que se ha confirmado en la Semana de la Moda de Paris.

De Miu Miu a Bottega Veneta, las modelos han desfilado con looks sobre la pasarela en los que "los pantys" son el centro de atención y la apuesta más arriesgada de la temporada, y como siempre, las primeras en tomar nota han sido las famosas.

La mujer que quiera mantenerse a la moda deberá pasear en ropa interior, o eso al menos es lo que indica la tendencia impuesta por las marcas más prestigiosas. De hecho, ya es un look popular entre celebridades como Bella Hadid y Kendall Jenner, y estuvo en todas partes en París esta semana.

Las amplias blusas de seda de Stella McCartney se usan sobre ropa interior incrustada de cristales, Victoria Beckham propone conjuntos que eran poco más que camisones o trajes de baño y calcetines, mientras que Dries Van Noten exhibió trajes de baño estampados de leopardo bajo gabardinas.

Esta moda, conocida como no pants o pantless (sin pantalones) hizo su irrupción en las pasarelas el invierno pasado, pero no fue hasta hace algunos meses que las hermanas Jenner, Bella Hadid, Olivia Wilde, entre otras celebridades llevaron la tendencia a la calle. No obstante, lejos de pasar de moda, las famosas parecen apostar por esta nueva forma de vestir: la ropa interior no se esconde, se luce.

Durante la Semana de la Moda de París, la modelo y empresaria Hailey Bieber se sumó a esta tendencia. La esposa de Justin Bieber combinó las bragas con unas medias tupidas como ya hicieron el año pasado sus amigas Kendall y Kylie Jenner, precursoras de popularizar esta moda en la calle.

El mes pasado, la actriz Olivia Wilde también se sumó a esta moda cuando se le vio de paseo por las calles de Nueva York utilizando un sweater de lana color negro a juego con un panty y medias del mismo color.

Unos días antes Emma Corrin aportó atrevimiento y color al pasado festival de Venecia. En una de sus apariciones, prescindió de los pantalones y demostró que ir en bragas puede ser de muy chic.

La actriz, que se hizo famosa por su papel de la joven lady Di en The Crown , lució un diseño de Miu Miu, compuesto de una chaqueta verde abotonada y unas bragas a juego, llevadas sobre medias negras transparentes.

La primera famosa que salió a la calle con ropa interior a la vista fue Bella Hadid, la supermodelo que convierte en tendencia todo lo que se pone. Fue hace justo un año, y lo que llevaba la menor de las Hadid eran unos calzoncillos de hombre de color blanco. Ahora está claro que este estilo ha llegado para desterrar a los pantalones y las faldas de las más atrevidas.

*Con información de AFP y www.lavanguardia.com/ElenaCastells*