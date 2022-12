Pelé y Xuxa: el escandaloso romance que empezó cuando ella era menor de edad

La vida de Edson Arantes do Nascimento siempre giró en torno al fútbol y a su inconmensurable talento con la pelota. Un extraordinario jugador que cambió para siempre la manera en cómo se jugaba al fútbol a partir de su explosión en la cita mundialista de 1958 donde con 17 años le daría a Brasil su primera Copa del Mundo. Sin embargo, a nivel personal, Pelé también estuvo en el ojo de la tormenta, debido a8 sus mediáticos escándalos de infidelidad y por su sonado romance con la "Reina de los bajitos", Xuxa, cuando la modelo aún era menor de edad.

La historia del tormentoso romance entre Edson Arantes do Nascimento y Maria da Graça Meneghel, conocida mundialmente como Xuxa inició en la década del 80'. Por aquel entonces, O' Rey acaba de colgar las botas tras su paso por el Cosmos de Nueva York y a punto de cumplir 40 años, cuando coincidió con la joven modelo de apenas 17 años en una sesión de fotos para la revista Manchete.

En ese momento, Pelé ya era una mega estrella consagrada, ostentando con orgullo sus tres títulos del mundo. Además, en su foja civil, acababa de terminar su matrimonio con Rosemeri Choibi, con quien estuvo 16 años y tuvo tres hijos, Kelly Cristina, Edinho y Jennifer.

Xuxa en cambio, era menor de edad y recién empezaba su camino en el modelaje cuando el destino le puso a Pelé frente a frente. En la producción, el astro posaba de smoking, rodeado de cuatro modelos en trajes dorados. Una de ellas era la que años después se convertiría en la Reina de los bajitos.

Cuenta la propia Xuxa que Pelé la tomó del brazo y le lanzó una invitación a cenar, a lo cual la modelo respondió que no porque vivía lejos y además era menor de edad. Pero él no estaba acostumbrado a las negativas, así que “llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”, reconoció.

Aquella invitación a cenar significó el punto de partida para una relación de seis años, que coincidieron con el duelo del pueblo brasileño por el retiro de su Rei y el ascenso meteórico de la rubia, al que su país le terminó quedando chico. En su libro autobiográfico Memorias, Xuxa contó que Pelé fue el primer amor de su vida. Con él aseguró tener su primera relación sexual y también el primer desencanto al descubrir sus infidelidades. Vivieron seis años apasionados y tormentosos, bajo la atenta mirada y el ojo inquisidor de la sociedad brasileña, que veía con la fascinación de todo culebrón, pero también con algo de recelo, ese romance que mantenía en vilo a una nación.

La relación evidentemente desató toda clase de críticas. ¿Qué hacía Pelé con una adolescente que podría ser su hija? ¿Cómo permitían los padres de esa adolescente que su hija de rasgos angelicales se relacionara con un hombre como Pelé? ¿Cómo lograba esa trepadora a costas del héroe deportivo de una nación?

Sin embargo, detrás de aquella figura de "rey" también se escondían traiciones y desencantos. “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, describió. Una manera sutil de decir que él se tomaba algunas licencias amorosas hasta que ella decidió que era suficiente.

En febrero de 2020, la presentadora, contó en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera que con Pelé “tuve mi primera relación que duró seis años y fui traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’”, declaró. Tenía 23 años cuando decidió que no iba para más. Su vida estaba cambiando, y prefería vivirla de otra manera.

La versión de Pelé, en una entrevista otorgada al semanario colombiano “Nuevo Estadio” fue diferente. Afirmó que su relación con Xuxa “fue la primera seria que tuve después de mi separación de Rose”, y se refirió a ella de una manera algo fría y repudiable, dejando de lado cualquier comentario galante. “Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”.

Desde entonces, cada uno rehízo su vida a su manera. Él se volvió a casar tres veces más, mientras que ella tuvo otro sonado romance con un ídolo deportivo, menos escandaloso, pero igual de popular, el multicampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna.

*Con información de www.infobae.com*