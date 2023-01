Premios Oscar 2023: Cinco cosas a tener en cuenta de las nominaciones a los Oscar

Los contendientes a los premios Óscar, las estatuillas más codiciadas de la industria del cine, se dieron a conocer el martes, con la película de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo" liderando la carrera con 11 nominaciones.

Pero como siempre, el anuncio generó mucha polémica, desde la ausencia de directoras en liza hasta la sorpresiva inclusión de una actriz de una película que casi nadie ha visto.

Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta antes de la entrega de los Premios Óscar, el 12 de marzo en Hollywood:

#OscarsSoMale

Ninguna mujer fue nominada al Óscar a mejor director este año, una ausencia que rápidamente provocó expresiones de rabia y denuncias de sexismo en las redes sociales.

El tema ha generado críticas a lo largo de los años. Hasta hace dos años, la estadounidens Kathryn Bigelow había sido la única mujer en ganar el máximo premio de dirección de Hollywood, que recibió en 2010 por "Vivir al límite" ("En tierra hostil", en España).

Pero en 2021, la estatuilla fue para la china Chloe Zhao ("Nomadland") y en 2022, para la neozelandesa Jane Campion ("El poder del perro"), en lo que parecía ser finalmente el fin a décadas de dominación masculina.

Este año, sin embargo, los votantes ignoraron a fuertes candidatas, como Sarah Polley ("Ellas hablan") y Gina Prince-Bythewood ("La mujer rey"), ante lo cual la revista Variety propuso la tal vez inevitable etiqueta #OscarsSoMale (OscarsTanMasculinos).

Los nominados son Steven Spielberg ("Los Fabelman"), Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"; "Almas en pena de Inisherin" en España), Todd Field ("Tár"), Ruben Ostlund ("El triángulo de la tristeza") y Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

"To Leslie"

Una de las nominaciones más sorprendentes fue para Andrea Riseborough por "To Leslie", una pequeña película independiente sobre una madre soltera de Texas que lucha contra el alcoholismo y que gana la lotería, pero rápidamente despilfarra su fortuna. Si bien su actuación ha sido muyelogiada, muy pocas personas han visto la película: ha recaudado solo 27,322 dólares en total, según BoxOfficeMojo.

Sin embargo, Riseborough se benefició de una intensa campaña de último minutos en las redes sociales montada en su nombre por amigos famosos, como Edward Norton, Gwyneth Paltrow y Sarah Paulson.

La sorpresa de "Los Fabelman"

Pocos dudaban de que el drama semiautobiográfico de Spielberg "Los Fabelman" iba a obtener una nominación a mejor actor de reparto por la interpretación de Paul Dano, quien recibió muchos aplausos por encarnar al padre del director.

Pero, en cambio, los votantes de los Premios Oscar optaron por Judd Hirsch, de 87 años, quien se ve en la película menos de 10 minutos. Hirsch interpreta a un tío abuelo cascarrabias y muy excéntrico que aparece inesperadamente para ofrecer un consejo a un joven Spielberg sobre cómo cumplir sus sueños de hacer cine.

La Academia ha premiado antes breves cameos con estatuillas doradas, entre ellos los de Judi Dench por "Shakespeare apasionado" y Beatrice Straight por apenas cinco minutos en "Poder que mata" (Network, un mundo implacable" en España).

La canción de "RRR"

A pesar de que India no la presentó como su seleccionada oficial para los Óscar, la película de acción "RRR" tenía un amplio apoyo popular para convertirse en una de las favoritas de Hollywood en los últimos meses.

Entre los fanáticos está el director de "Avatar", James Cameron, quien elogió al director de "RRR", S.S. Rajamouli, en un video reciente que se volvió viral en las redes sociales, lo que generó esperanzas de que el film entrara entre las contendientes al Óscar a mejor película.

Si bien eso no sucedió, su pegadizo número musical "Naatu Naatu" fue nominado a mejor canción original.

La cinta que India presentó como mejor película internacional, "La última película", no logró una nominación.

"Sin ánimo de opacar al film que eligieron, que en realidad es muy bueno, 'RRR' es una jugada maestra", dijo a la AFP Clayton Davis, editor especializado en premios de Variety.

Rihanna vs Gaga

Con la caída en picada de los índices de audiencia televisivos en las ceremonias de premiación en los últimos años, los productores de los Óscar quieren asegurarse de que algunas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo asistan a la gala en marzo.

Ninguna categoría está más repleta de estrellas que la de mejor canción original, que incluye a Lady Gaga, Rihanna y David Byrne.

Gaga cantó "Hold My Hand" en "Top Gun: Maverick", Rihanna interpretó "Lift Me Up" en la secuela de superhéroes "Pantera negra: Wakanda por siempre" y el líder de Talking Heads, Byrne, entonó "This Is A Life" en "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Los contendientes en esta categoría se completan con "Naatu Naatu" de M.M. Keeravaani, para "RRR", y "Applause" de Diane Warren, para el film "Tell It Like a Woman".

Con esta, Warren suma 14 nominaciones a la mejor canción original, que nunca ganó, aunque recibió un Premio de la Academia honorario el año pasado por su carrera como compositora, que incluye "I Don't Want to Miss a Thing" de Aerosmith.