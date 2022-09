Presentador de tv pide que 'boten' a compañera en pleno programa en vivo

El reconocido presentador mexicano, Gustavo Adolfo Infante no pudo contener su enojo y explotó contra sus compañeras en pleno programa al aire tras acusarlas de no respetar su trabajo. El especialista en temas del espectáculo incluso se atrevió a amenazar a una ellas, diciéndole que hablaría con los gerentes de la empresa para que la sacaran del programa.

El hecho ocurrió durante la emisión del programa 'Sale el Sol' del jueves 8 de septiembre cuando el presentador se lanzó en contra de Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, asegurando que ya no quiere trabajar con ellas, por lo que amenazó con salir del matutino.

Todo inició cuando transmitieron una nota sobre la verdadera relación de Sherlyn y Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, quienes son solo amigos, sin embargo, los conductores comenzaron a discutir sobre cuestiones editoriales y la cercanía que tenían con las fuentes, pues Adolfo Infante aseguró que él tenía el contacto del empresario y que podía llamarlo, a lo que las demás señalaron que también lo tenían.

Pese a que las conductoras hicieron algunas bromas para tatar de amenizar el momento, Gustavo Adolfo explotó y comenzó a decir a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biertro, que constantemente lo están desacreditando cuando da su punto de vista.

Grupo Imagen (@ImagenTVMex) le ha dado mucho poder a Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE) y ahora se siente intocable.



De pésimo gusto lo que hizo hoy en pleno programa en vivo. Ojalá tomen cartas en el asunto, no es la primera vez.pic.twitter.com/o38fSbx0Ms — Raul Anduro (@RaulAnduroMX) 8 de septiembre de 2022

“El hecho de que yo tenga las fuentes muchas veces que ustedes no tienen, la neta.No se ardan. Tengo notas y ustedes nunca tienen, es la realidad”, presumió visiblemente molesto Infante.

"Sí trabajamos, igual que tú o más”, respondió Ana María Alvarado.

“La realidad es que ustedes quieren desacreditar, pónganse a trabajar. A ver Joanna desde que yo estoy aquí solo una exclusiva has tenido. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayeron mal que siempre estén desacreditando mi trabajo”, explotó Infante.

“No es la forma ni el lugar para decirlo. No respetas nuestras opiniones, siempre cambias a tu conveniencia”, defendió Alvarado.

En medio de la discusión, Gustavo Adolfo Infante amenazó a Joanna Vega-Biestro con sacarla del programa Sale el Sol, pues aseguró que halaría con sus jefes para que decidieran con quien se quedaban: Ellas o él.

“A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me saque de este programa a mi o a Joanna”, amenazó Infante.

“Ah caramba, ¿me estás amenazando al aire? Wow. Si quieres irte a tus argumentos y tú al aire me estás amenazando. O sea ¿tú o yo? Eso es una amenaza”, defendió Vega-Biestro.

Sale a pedir disculpa

El lamentable incidente rápidamente se hizo viral, convirtiendo al presentador y sus compañeras en tendencia, por lo que este viernes Infante salió a pedir disculpas públicamente. Previo a arrancar la sección de espectáculos ‘Pájaros en el alambre', Gustavo Adolfo Infante pidió disculpas a sus colegas debido al desafortunado desencuentro que tuvieron el jueves.

Ante la polémica discusión que se desató el día de ayer, los conductores de espectáculos enfrentaron la situación, pues tanto Infante como sus compañeras aparecieron sentados en el sillón y comenzaron a hablar sobre el problema que los había colocado en tendencia y aclarando que las diferencias de opinión que puedan tener no deben generar este tipo de reaccionaron.