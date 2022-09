Presentadora se quita la peluca en vivo y habla del cáncer que padece

El año pasado, Marta Guzmán recibió su diagnóstico de cáncer mama. Después de esto se sometió a los tratamientos correspondientes y, por esta razón, perdió el cabello. Al regresar a su trabajo como conductora de ‘Chismorreo’ utilizaba una peluca constantemente durante las transmisiones del programa. Sin embargo, en la última emisión en vivo del programa decidió quitársela y mostrar su calvicie.

"Estoy a punto de quitarme esto [la peluca], tengo calor, me estoy asando, tengo bochorno", dijo Guzmán en durante el programa. "Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor".

De esta manera, la presentadora reveló su falta de cabello y no le molestó que la vieran de tal manera. De hecho, aprovechó esta oportunidad y la utilizó como una forma de apoyar a todos aquellos que están y han pasado por temas de pérdida de cabello.

"A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer en el Chismorreo porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé", continuó. "De repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: '¿Esa de ahí soy yo?', me costó trabajo y no es que le debe de dar pena a nadie, porque no es algo que buscaras. Y este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero pues ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar".

El pasado 1 de junio Marta Guzmán fue dada de alta después de recibir los tratamientos pertinentes durante seis meses.

"Ahora sí pienso que el pelo es un accesorio, porque así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar, y de verdad me siento mucho más cómoda", confesó. "Me siento muy cómoda, me siento muy apapachada aquí y como me siento en mi casa, así ando en mi casa".