¿Lo recuerdas? Así luce el actor que daba vida a Superman en la serie 'Smallville'

Hace ya 20 años, estrenó en la pantalla chica una serie que narraba los inicios del joven Clark Kent en un pueblo llamado Smallville antes de convertirse en Superman. La historia fue tan exitosa que abarcó 11 temporadas y sus protagonistas se convirtieron en verdaderas estrellas. Tom Welling fue el joven actor que le dio vida a Clark Kent y por el que suspiraban muchas fanáticas. Pero, ¿cómo luce Welling ahora, después de 20 años de haber estrenado la serie?

Con 24 años y muy poca experiencia, Tom participó de las audiciones para la serie Smallville. Se dice que el joven actor se negó dos veces a interpretar el papel antes de aceptar ya que no era muy fan de Superman, por lo que puso de condición no usar el traje clásico del super héroe. Por aquella época, los productores de la serie estaban buscando un talento "fresco" y Tom cumplía con todos los parámetros para interpretar el papel de Clark Kent.

Tom dejó de darle vida al joven que enfrentaba los problemas cotidianos de la vida adolescente en Smallville, en mayo de 2011, fecha en la que se emitió el último capítulo de la serie. Un año después, tuvo una aparición en Batwoman como un Clark Kent de otro universo, para luego protagonizar Professionals interpretando a Vincent Corbo.

En 2003 tuvo la oportunidad de interpretar el rol estelar en la película Cheaper by the Dozen y posteriormente en la serie Lucifer. En 2019 volvió al hacer el papel de Clark Kent, pero un crossover de series que reunió a varios de los superhéroes de DC Comics llamada Crisis on Infinite Earths.

Luego de esto y durante tres años atrás, Welling se dedica a cumplir con el cargo de productor ejecutivo de diferentes series y películas.

A partir del 6 de diciembre del año 2022, el actor hace parte de The Winchesters, donde interpreta el papel del patriarca de la familia Campbell Hunting.

Allí, al interpretar un papel de una persona de la tercera edad, el actor ha sufrido con un cambio de imagen bastante marcado.

Así es como luce Tom Welling para su papel en la serie The Winchesters

No obstante, en su cuenta personal de Instagram @tomwelling el actor luce muy diferente. Aunque con algunos años más de los que le recordamos en Smallville, sigue conservando su sex-appeal.