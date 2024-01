Las redes arden con la no nominación de Margot Robbie a los Óscar ¡Los memes son un detalle!

“Barbie” no solo fue un éxito de taquilla, sino también la cinta más taquillera dirigida por una mujer y una auténtica sensación cultural que tiñó de rosa las salas de cine y abrió el debate sobre los estereotipos sociales que han marcado por décadas la vida y el desarrollo de las mujeres en un mundo machista.

Pero, aunque "Barbie" recibió ocho nominaciones a los Premios Oscar incluida la de Mejor Película, la inexplicable ausencia de su protagonista y de la directora que hizo historia en las categorías de "Mejor Actriz" y "Mejor Director" ha desatado la furia no solo de políticos y colegas de la industria, sino también de miles de fanáticos a nivel mundial que han comparado la acción de los críticos de la Academia como un "paralelismo" del mismo patriarcado parodiado y criticado en “Barbie”. Incluso Ken cuestionó la decisión alegando que "ningún reconocimiento que haya obtenido la película habría sido posible sin el talento, valor y genio de Greta Gerwig y Margot Robbie".

"Hoy ellas comenzaron un movimiento, le llegaron al mundo y reimpulsaron el cine. Ellas merecen todo. Ellas SON todo", escribió el actor Simu Liu en X.

Las críticas a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas han llegado desde todos los flancos. Desde actores, actrices, cantantes, hasta políticos prominentes como la excandidata presidencial Hilary Clinton. "Aunque puede doler ganar en la taquilla, pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran. Ambas son más que Kenough", escribió Clinton en su cuenta de X en referencia a una de las líneas de la película, que utiliza a la muñeca más famosa de todos los tiempos para mostrar el machismo que las mujeres confrontan en el mundo real.

Como bien define el periodista Jake Coyle en Associated Press, "si el fenómeno veraniego coronado por la prensa como "Barbenheimer" estuvo definido por una extraña sinergia de contraprogramación que impulsó a ambas películas, el mismo efecto dual no se trasladó del todo a las nominaciones a los Premios Oscar. La disparidad fue sorprendente, en parte, no sólo por el fuerte apoyo a “Barbie”, sino porque la Academia tiene una larga historia de pasar por alto a las mujeres detrás de la cámara y las películas dirigidas por mujeres".

Y las pruebas que confirman esta hipótesis son lapidarias, pues en 95 años desde la primera vez que se celebró la gala de los premios Oscar solo 7 mujeres han sido nominadas en la categoría de Mejor Director y de ellas, solo tres han logrado ganar la estatuilla. La primera en conseguirlo fue Kathryn Bigelow, que fue reconocida por “Hurt Locker” en 2010. Le siguieron Chloé Zhao por su trabajo en el aclamado filme “Nomadland” en 2021 y Jane Campion por “El Poder del perro” en 2022.

"¿No nominaron a Greta Gerwig? ¿Puede esto ser cierto?", posteó el rey del terror, Stephen King.

La indignación opacó la sorpresiva nominación a mejor actriz de reparto de America Ferrera, quien interpreta a Gloria, una madre intentando aceitar la corroída relación con su hija adolescente. Ferrera, quien tuvo entre sus líneas un emotivo monólogo sobre lo difícil que es para las mujeres satisfacer los cánones de la sociedad, celebró su primera nominación al Óscar, pero lamentó la ausencia de sus colegas.

"Fue una decepción increíble que no las nominaran", dijo la actriz de origen hondureño a Variety.

Memes inundan las redes sociales

En dónde estaba el año pasado toda la gente q ahorita dice q Margot Robbie merecía nominación para Babylon ?? Yo la defendía SOLA IN THE TRENCHES pic.twitter.com/4SlT1EdvWM — Leonor (@tmbnLNR) January 25, 2024

SE CAGARON EN EL SIGNIFICADO DE BARBIE HARTA DE LOS VARONES DONDE ESTÁ GRETA GERWIG DONDE ESTÁ MARGOT ROBBIE pic.twitter.com/gMYdWdiEuH — loleta ⭐️⭐️⭐️ (@SAPPHICLEN4) January 23, 2024

Margot Robbie haciéndole una videollamada a América Ferrera: pic.twitter.com/gMNhV4XoPl — Espontáneo (@espontane_o) January 23, 2024

Ryan Gosling llegando a los #Oscars topándose a Margot Robbie y Greta Gerwig que no fueron nominadas en su propia película donde habla sobre cómo es difícil ser una mujer en una sociedad donde no importa lo que hagas nunca serás lo suficientemente buena pic.twitter.com/w6peAyel53 — m a r i (@cupofmariel) January 23, 2024

Muchos de los que se están rasgando las vestiduras porque Margot Robbie no haya sido nominada por "Barbie" seguramente no abrieron la boca cuando cometieron la injusticia de no acordarse de ella en "Babylon". pic.twitter.com/ojkpUsKBqy — La morada del friki (@MoradaFriki) January 23, 2024

NO NOMINARON A MARGOT ROBBIE PERO SI A RYAN GOSLING?? EL MUNDO ES UNA FOKIN MOJO DOJO CASA HOUSE pic.twitter.com/cf15XIkaX7 — crisis (@cissyrri) January 23, 2024

margot robbie viendo como se recorrió medio mundo sirviendo outfits, sivriendo acting y reventando la taquilla para que luego nominen solo a ryan goslingpic.twitter.com/uunp68Fr5e — F. (@cruelfns) January 23, 2024