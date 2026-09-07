Ricky Martin en la Mostra de Venecia: 'Es una página muy importante de mi historia'

Estar en Venecia "no es cualquier cosa; a lo mejor [García Bernal] está acostumbrado, pero yo no. Esto es maravilloso", reconoce el intérprete de "Livin' la vida loca".

Venecia, Italia/Para la estrella puertorriqueña Ricky Martin, con varios Grammys y millones de discos vendidos, estar en la Mostra de Venecia presentando una película con Gael García Bernal es "una página muy importante de mi historia".

El cantante actúa en "Hombre al agua", el tercer filme dirigido por García Bernal, que se proyecta este domingo en la Mostra, fuera de competición.

Participar en esta película "es una página muy importante de mi historia, de mi trabajo", dice el músico junto al actor y cineasta mexicano, en una entrevista con AFP.

Estar en Venecia "no es cualquier cosa; a lo mejor [García Bernal] está acostumbrado, pero yo no. Esto es maravilloso", reconoce el intérprete de "Livin' la vida loca".

"Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí", añade.

"Para mí, para mis hijos y para un legado, porque siempre estaré agradecido por este macho [García Bernal] que me ha traído a este tsunami", insiste.

El cantante ha incursionado en muchas series y películas a lo largo de su carrera. Recientemente, trabajó en la serie estadounidense "Palm Royale", pero hacía tiempo que no participaba en una producción en español.

"Ser parte de esto"

"Hombre al agua" cuenta la historia de un socorrista cubano, Camilo, que salva a un rico empresario mexicano a punto de ahogarse. Para agradecérselo, el magnate le propone un buen puesto de trabajo en su fábrica de Yucatán. Allí se casará con su hija y, con el tiempo, empezará a darse cuenta de que no todo es lo que parece.

Ricky Martin, que también aparece como productor de la cinta, tiene un pequeño papel: interpreta a un actor que actúa en el filme que está rodando la mujer de Camilo.

"Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando", dice el cantante.

"Es una película inteligente, con un ojo hermoso. El escenario fue espectacular... Yo tenía que ser parte de esto", recuerda, con una sonrisa.

Ricky Martin explica que no dudó un segundo en aceptar la colaboración.

"Cuando te llama él, tú estás. No piensas dos veces, tú estás", rememora. "Dime a qué hora y cuándo yo llego".

"Siempre admiro su trabajo, creo que es brillante en todo lo que hace", dice sobre García Bernal.

Es la tercera vez que García Bernal, con una larguísima filmografía como actor, se pone detrás de la cámara, después de Déficit (2007) y Chicuarotes (2019).

En "Hombre al agua", proyectada en la sección paralela Spotlight, el cineasta mexicano presenta un fábula donde retrata la manipulación y la falsedad de las clases más poderosas.

Sobre su papel de productor, Ricky Martin cuenta que en cuanto García Bernal se lo propuso, aceptó también esta faceta.

"Aquí hacemos lo que sea necesario. Aquí todo el mundo trabaja en todo, aquí no hay roles", explica.

"Lo importante es que esta película la vean muchos ojos y que vaya a muchas partes del mundo", insiste. "Vamos a hacer lo que sea necesario para que esto suceda".