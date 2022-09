Ryan Reynolds pierde una apuesta y termina operado de urgencia

El actor canadiense de 45 años sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un video en el hospital siendo sometido a una colonoscopia. La acción, que comenzó con una apuesta, terminó por salvarle la vida.

El intérprete de 'Deadpool', 'Linterna Verde' o 'Buried' quiso destacar la importancia de realizar la prueba de forma preventiva ante el aumento de casos de cáncer colorrectal. Lo que el actor jamás imaginó fue que durante el proceso se le detectaran unos pólipos de los que tuvo que ser operado.

Sin embargo, la publicación del video en sus redes sociales se dio por una apuesta que Reynolds hizo con su amigo Rob McElhenney. Reynolds dijo que si Rob aprendía a hablar galés, él tendría que grabar su visita al hospital y todo lo que ocurriera en la prueba. Y así fue.

El actor grabó todo su recorrido desde que entra al NYU Langone Health con la prueba de 30 minutos, cómo despertó de la anestesia y cómo le entregaron posteriormente los resultados con un diagnóstico que no esperaba.

“Nunca me habría hecho ningún procedimiento médico delante de la cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas, esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero”, explicó el actor.

“Rob y yo cumplimos 45 años este año y, ya sabes, parte de tener esta edad es hacerte una colonoscopia“, dijo Reynolds en el video. “Es un paso simple que literalmente podría, y quiero decir literalmente, salvar tu vida”, añadió el intérprete.

Operado de un pólipo

El doctor Jonathan LaPook confirmó, tras examinar las imágenes, que Reynolds tenía un pólipo “extremadamente sutil” en el lado derecho del colon y que se lo había extirpado a través del lazo endovascular. “Esto fue potencialmente un salvavidas para ti. No estoy bromeando, no estoy siendo dramático. Esto es exactamente por lo que se hace. Tú no tenías síntomas”, expresó el médico.

Según él, con la intervención se ha interrumpido “la historia natural de un proceso que pudo convertirse en cáncer y causar todo tipo de problemas”. “En cambio, no solo pudimos diagnosticar el pólipo, sino que podemos sacarlo. Nadie sabría que tenía esto, pero Reynolds llegó a la edad de detección, 45 años, se hizo una prueba de rutina y ahí lo tienes. Es por eso que la gente necesita hacerse este análisis, esto salva vidas”, sentenció. En el caso de McElhenney también hallaron tres pólipos y pudieron extirparlos sin problema porque no revestían gravedad.