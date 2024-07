Shannen Doherty logró finiquitar su divorcio un día antes de morir

La actriz logró finalizar su proceso de divorcio 24 horas antes de su deceso, gracias a que ella decidió renunciar al apoyo conyugal y acordar una disolución “por defecto o sin oposición” de su matrimonio con Kurt Iswarienko, con quien no pudo llegar a un arreglo en los tribunales.

“Es el deseo mutuo de las partes efectuar un acuerdo completo y final de todos sus intereses de propiedad respectivos, futuros y presentes, mediante este fallo, y resolver completamente cualquier y todos los asuntos relacionados con la división de propiedad, reclamaciones de reembolso y/o créditos, apoyo conyugal y honorarios de abogados y costos,” dice el documento.

Shannen Doherty firmó los documentos el 12 de julio, mientras que su expareja lo hizo el sábado 13 de julio, el día en el que ella perdió la vida tras su lucha contra el cáncer. Sin embargo, su amiga Tara Furiani fue enfática en dejar claridad de que los últimos meses de vida de la actriz fueron un sufrimiento no solo por su enfermedad, sino porque su exesposo se negó a llegar al acuerdo de divorcio en los tribunales.

“La vida es muy dura... es aún más dura con cáncer y sin el apoyo que pensaste que tendrías. Si tienes la oportunidad de ser una persona decente, tómala. No tienes idea de lo que las personas están enfrentando y atravesando”, puntualizó Furiani.

Acorde con lo que Shannen mencionó en documentos legales respecto a Iswarienko, quien según ella “Esperaba que muriera antes de tener que pagarme mientras él continuaba viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades hacia su esposa moribunda de más de 11 años”.

Por su parte, el abogado de Iswarienko rechazó dichas afirmaciones y alegó que su cliente quiso finalizar el divorcio en septiembre de 2023 con un acuerdo de liquidación, lo cual Doherty negó porque él “eludía” cuánto ganaba en los primeros años de su matrimonio.

“Estuve en un lugar muy oscuro durante unos nueve meses después de enterarme de lo que hizo. Tuve que someterme a una cirugía cerebral. Fue un fiasco total del que solo recientemente he logrado recuperarme, al punto de no sentir nada por él. Lo que no entiendo es por qué alguien cree que no te debe respeto como ser humano. Para mí, descubrir que alguien con quien estuve tuvo múltiples aventuras fue un choque total”, dijo la actriz en sus últimas apariciones en medios.