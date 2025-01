Sofía Vergara enfrenta nuevas acusaciones sobre su actitud fuera de cámaras

La barranquillera fue señalada como “la celebridad más grosera” por figuras públicas que compartieron momentos con ella, tanto dentro como fuera de los sets de grabación.

Kelly Mantle, actriz invitada en el episodio The Last Halloween de 2019, revivió recientemente su experiencia en el pódcast The Bald and the Beautiful, conducido por Trixie y Katya. Durante la entrevista, Mantle criticó a Vergara por su trato hacia el equipo técnico y reveló un momento incómodo relacionado con una peluca.

Según Mantle, el conflicto surgió cuando Vergara se negó a usar horquillas para sujetar una peluca, lo que complicó la grabación de una escena en la que debía colocarle una corona. “Ella dijo: ‘¡Cuidado con la peluca! ¡Estás poniendo la corona sobre mi cabeza!’. Fue un momento tenso”, relató Mantle, quien respondió con sarcasmo: “Bueno, chica, deberías haber usado esas horquillas”. Aunque describió el episodio como desagradable, también intentó matizar: “Es una mujer talentosa y hermosa. Quizá solo estaba teniendo un mal día”.

Las críticas no se detienen ahí. La estrella de Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, ha reiterado en varias ocasiones que Sofía Vergara es “la celebridad más grosera” que ha conocido. Durante su pódcast Namaste B$tches, Giudice recordó un incómodo encuentro en 2017, cuando sus respectivos publicistas organizaron una sesión de fotos conjunta.

“Escuché que le dijo a su publicista: ‘¿Por qué me estás haciendo tomar una foto con esa señora?’”, afirmó Giudice, quien aseguró que nunca solicitó la fotografía. Además, acusó a Vergara de “haber olvidado de dónde viene” y criticó su supuesta falta de humildad.

“Ambas somos inmigrantes. Yo tengo raíces italianas y sé lo que significa venir desde abajo. Ella debería ser más amable, pero es como si hubiera olvidado sus orígenes en Barranquilla, Colombia”, agregó Giudice, imitando el acento de la actriz durante su relato.

Aunque Sofía Vergara no ha respondido públicamente a estas acusaciones, no es la primera vez que su actitud genera controversia. Mientras algunos la califican como una diva, otros apuntan a que estas críticas podrían ser producto de malentendidos o exageraciones por parte de quienes han interactuado con ella.

Entre acusaciones y especulaciones sobre su vida amorosa, Sofía Vergara sigue siendo una figura polarizadora. Si bien muchos la admiran por su talento y carisma en pantalla, las críticas sobre su comportamiento detrás de cámaras arrojan una sombra sobre su imagen pública.