Sofía Vergara furiosa por su quinta derrota en los premios Emmy: 'Me robaron otra vez'

La noche del domingo 15 de septiembre de 2024, durante la ceremonia de los Premios Emmy, Sofía Vergara no pasó desapercibida, no solo por su nominación, sino también por su divertida reacción tras perder el premio a Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antológica. Compitiendo con estrellas de la talla de Jodie Foster, Brie Larson y Naomi Watts, la colombiana bromeó en redes sociales con su particular sentido del humor al no llevarse el galardón.

La actriz barranquillera estaba nominada por su papel en la serie de Netflix Griselda, pero fue Jodie Foster quien se llevó el Emmy por su actuación en True Detective. Tras conocer los resultados, Vergara publicó un video en su cuenta de Instagram caminando por la alfombra roja, exclamando entre risas: “Me lo robaron, me lo robaron. Me robaron el Emmy otra vez, por quinta vez”, haciendo alusión a sus anteriores nominaciones sin victoria en los Emmy.

La reacción de Sofía no solo desató risas, sino también un aluvión de apoyo por parte de sus fanáticos. En los comentarios de su publicación, los seguidores no dudaron en expresarle cariño y admiración: “No tendrás un Emmy, pero tienes nuestros corazones”, “Eres nuestra ganadora, Sofía”. A pesar de no haber obtenido el premio, para muchos, la colombiana sigue siendo una de las favoritas de la noche.

Lejos de mostrarse afectada por la derrota, Sofía Vergara continuó la noche con su actitud relajada y divertida. En otro video publicado en Instagram, compartió un momento en el que, durante la fiesta posterior a los premios, disfrutaba de una hamburguesa. Con el mensaje “No conseguí un Emmy, pero conseguí una hamburguesa”, dejó claro que se toma con humor lo que para muchos podría haber sido una decepción.

A lo largo de los años, la actriz ha sido nominada en cinco ocasiones a los Premios Emmy, pero hasta el momento no ha logrado llevarse el codiciado galardón. Sin embargo, lo que la colombiana sí ha ganado es el cariño y la admiración del público que la sigue desde su éxito en Modern Family. Con su característica simpatía, Vergara demuestra que, con o sin estatuilla, sigue siendo una de las estrellas más queridas de la televisión.

La publicación del ‘reel’ donde Vergara hace su famosa broma demostró una vez más su capacidad para transformar cualquier situación en algo divertido. Para muchos, su reacción fue un recordatorio de que, en el mundo del espectáculo, no solo se trata de los premios, sino de cómo se afrontan las derrotas. Sofía, con su toque de humor, logró hacer de su derrota uno de los momentos más comentados de la noche.