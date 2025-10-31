'Teacup', una nueva pesadilla televisiva

Pero a pesar de que parte de la trama de la serie ahonda en la necesidad de confiar en los demás para trabajar en grupo y poder sobrevivir, aun cuando el peligro radica justo en que no se conoce quién es el asesino, para Bierre esto es una muestra más de la fortaleza humana.

El horror puede venir en muchas presentaciones, incluso en las menos esperadas, como lo es una “taza de té”. Aunque en el caso de la nueva serie de Universal+, titulada precisamente Teacup (taza de té en inglés), esto no es más que una metáfora para tratar de encasillar el misterio y terror que la serie abarca.

“El significado de "Teacup” fue una pregunta que me hice apenas leí el título de la serie. Fue como: “Qué interesante, ¿es un show de terror?”, confiesa la actriz Émilie Bierre, parte del elenco de esta serie que ya está disponible en las pantallas de Universal+.

Durante una entrevista exclusiva para este medio, Bierre compartió que Ian McCulloch (Yellowstone 2018–2024), creador de la serie, fue bastante claro en que el título hacía alusión a la “idea de cubrir algo con una taza”. Esto para la actriz franco-canadiense encaja perfecto con la trama de la serie en que un grupo de personas están atrapadas en una granja y tendrán que encontrar las pistas para sobrevivir a un misterioso y casi sobrenatural asesino y salir con vida.

Bierre, de 21 años, se reconoce como primeriza en el mundo del terror y fue gracias a su participación en esta producción, de 8 episodios, que comenzó a ser fanática del género. “Yo era muy asustadiza y no podía ver nada de terror, pero al hacer este programa me abrió los ojos a todo este mundo que es tan icónico y con tantas producciones increíbles”.

Para ella, historias como la de Teacup, en las que cualquiera puede ser el asesino o el ente maligno, son las que más le interesan porque pueden abarcar distintas temáticas a través de este género tan prolífero. “Hay muchas cosas aterradoras que suceden en la serie, pero trata realmente sobre temas como la familia, el drama familiar y cómo se sienten las personas. Y creo que eso es lo que hace que cualquier tipo de historia sea relatable y que las personas puedan conectarse con la historia que están viendo en pantalla”.

Adentrándonos un poco en su personaje Meryl Chenoweth, Bierre la describe como una adolescente con cierta inocencia. “Ella siempre está tentada a creer que tiene la razón y a saber qué hacer. Pero a medida que avanza la trama, eso cambia. De repente, no tiene las soluciones ni las respuestas. Y eso la mantiene a la defensiva, lo que probablemente es una de sus mayores debilidades”, explica Bierre, destacando que, en contraparte, la fortaleza de Meryl radica en cuán valiente y resiliente ella es, así como lo rápido que se levanta y lo mucho que puede crecer con todo lo que sucede.

“Creo que también es muy fiel y feroz. Puedo pensar en muchas fortalezas, pero sí, pienso que sus debilidades son no bajar la guardia al principio de la historia y también un poco su edad le juega en contra, el hecho de que es tan joven para estar lidiando con todo esto. Así que es un poco ingenua, por desgracia, ¡pero aprenderá!”.

“Soy una firme creyente en la esperanza y la resiliencia, incluso en los tiempos más difíciles. Y sé que a veces puede ser aterrador, sobre todo porque hay mucho ocurriendo alrededor del mundo. Pero de eso se trata, de demostrarle cariño a las personas que te importan todos los días de tantas formas como puedas”, explica Bierre.

“No podemos negar que hay mucho odio en el mundo, pero debemos cuidar de nosotros mismos tanto como sea posible, algo que se ve reflejado en esta serie. No solo en la historia que pueden ver en la pantalla, sino también entre mis compañeros del cast durante toda la filmación. Cuidarnos entre nosotros mismos tanto como sea posible”, afirma.