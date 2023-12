Terminator 2, Apolo 13 y Home Alone | Las 25 películas que ingresan al Registro Nacional del Cine

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos anunció su lista anual de películas que este 2023 ingresaron al Registro Nacional de Cine para su preservación. la selección destaca el aporte cultural, histórico y estético de filmes que han marcado la industria cinematográfica en los últimos 90 años.

La colección de 2023 incluye películas icónicas y de culto como la fallida misión lunar "Apolo 13", el clásico de navidad, "Mi Pobre Angelito", la secuela de ciencia ficción “Terminator 2: El juicio final”, el clásico animado de Disney “La dama y el vagabundo” y el apasionante drama ganador del Oscar “12 años de esclavitud”, entre otros.

Este año, la película más antigua es de 1921: “A Movie Trip Through Filmland”, una mirada muy temprana al impacto de las películas, mientras que los más nuevos son ambos de 2013: “12 Years a Slave” y el documental ganador del Oscar “20 Feet From Stardom”, sobre coristas. Con esta nueva selección el registro se eleve a 875 películas en total que pasan a ser preservadas por ley.

El proceso de selección se realiza con la participación del público estadounidense quienes son los que postulas las películas que luego son sometidas a votación. Este año las dos más votadas fueron 'Home Alone', la conocida historia de un niño (Macaulay Culkin) olvidado por su familia que se queda solo en casa para la navidad y consigue aplacar a dos ladrones; y 'Terminator 2', la segunda cinta de la saga futurista y apocalíptica protagoniza por Arnold Schwarzenegger.

La diversidad musical también está presente con Fame (1980), que llevó a muchos a soñar con el estrellato, y Desperately Seeking Susan (1985), el éxito cinematográfico de Madonna. La oscura fantasía de Tim Burton, El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas), celebra su trigésimo aniversario en esta lista, junto con la emotiva comedia de Ang Lee, The Wedding Banquet.

Entre los dramas contemporáneos, destaca ¡Alambrista! (1977), un documental que sigue la historia de un granjero mexicano que cruza ilegalmente la frontera en busca de trabajo. La sátira de Spike Lee, Bamboozled (2000), también aborda temas de racismo en la televisión.

Lista completa de las 25 películas que ingresan al Registro Nacional de Cine