¡Terrible! Actor de CSI Miami es hallado muerto a los 35 años

Recordado por su papel como el hijo del detective Horacio Caine en la exitosa serie 'CSI Miami', el actor Evan Ellingson falleció a los 35 años el pasado domingo 5 de noviembre. Según el informe policial del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, Ellingson fue hallado sin vida en la habitación de su residencia en Fontana, California, poco después de las 11:00 de la mañana cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar.

Michael Ellingson, padre del actor, reveló que su hijo había estado luchando contra la adicción a las drogas durante varios años y que en el momento de su muerte se encontraba en un "hogar para personas sobrias". Mencionó que la noticia de su fallecimiento ha ocasionado un shock para la familia.

Las causas de su muerte no han sido determinadas. Se espera que en los próximos días se realice la autopsia.

Nacido en julio de 1988 en Los Ángeles, California, Evan Ellingson inició en el mundo de la actuación desde muy pequeño. A los 7 años participó como invitado en la serie MADtv y General Hospital. Posteriormente formó parte del elenco regular de la serie de comedia Titus y para el 2001, con apenas 13 años debutó en el cine con la película The Gristle.

Formó parte de los programas de televisión That was then, The Nick Cannon Show, Bones, A boy's life, 24 y Complete Savages. Sin embargo, sus papeles más memorables fueron, primero, como el hijo adolescente del detective Horacio Caine en la exitosa serie CSI Miami. Ellingson comenzó a aparecer a partir de la temporada 6 hasta la 8. Luego, en 2009, formó parte de la película My Sister's Keeper (La decisión más difícil), un drama sobre el cáncer en el que compartió elenco junto a Cameron Diaz, Alec Baldwin, Abigail Breslin y Jason Patric.

Mientras promocionaba CSI: Miami en 2009, Ellingson le dijo a The Philippine Star : "Nunca tuve la misma experiencia [de infancia] con mis amigos. Nunca tuve más tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que amo. No me arrepiento porque encontré mi pasión por la actuación desde el principio".

A partir de 2010, Evan Ellingson no tuvo más proyectos; lo que lo llevó a estar alejado de la actuación. De momento, se desconocen detalles sobre su funeral.