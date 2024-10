¡Joker 2 sigue de capa caída! Taquilla se va al piso en apenas su segunda semana de estreno

El fin de semana pasado trajo grandes sorpresas en la taquilla de Norteamérica, donde dos películas muy diferentes dominaron el panorama: Terrifier 3, una cinta de terror independiente, y Robot Salvaje, una animación familiar. Terrifier 3, dirigida por Damien Leone, fue la gran revelación del fin de semana al recaudar 18.3 millones de dólares en su primer lanzamiento, proyectándose en 2.514 salas. A pesar de ser una película gore que explora la macabra historia del payaso Art, la cinta logró conquistar a los fanáticos del género.

Con una recepción favorable por parte de la crítica y una calificación de “B” en CinemaScore junto a un 77% en Rotten Tomatoes, Terrifier 3 superó a su predecesora en términos de recaudación global, dejando claro que las audiencias siguen buscando este tipo de terror visceral. El éxito fue destacado por David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, quien comentó que “aunque la saga no está al nivel de los grandes estudios, ha logrado un impresionante retorno para una producción independiente”.

En segundo lugar, Robot Salvaje, el largometraje de animación dirigido por Chris Sanders, recaudó 13.4 millones de dólares en su tercer fin de semana en cartelera, alcanzando 83.73 millones en Estados Unidos y 148 millones a nivel mundial. El filme ha captado la atención de las familias y continúa siendo una opción fuerte en la taquilla, lo que lo ha mantenido en una posición destacada. Con su mezcla de aventura y comedia, el título sigue resonando entre las audiencias a medida que avanza su recorrido en los cines.

Sin embargo, el que sufrió un golpe considerable fue Joker: Folie à Deux, la secuela protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Tras un debut que recaudó 37.6 millones de dólares la semana anterior, la película cayó al tercer lugar, acumulando apenas 7 millones de dólares, lo que representa una caída del 82% en su segunda semana.

Esta disminución ha sido una de las más drásticas en la historia reciente de los filmes de superhéroes, superando caídas previas como las de The Marvels o Ant-Man and the Wasp: Quantumania. A pesar de haber alcanzado 51.6 millones en ingresos en Estados Unidos y 165.3 millones a nivel global, la secuela enfrenta dificultades para cubrir su costo de producción estimado en 200 millones de dólares. El presupuesto elevado de la película genera incertidumbre sobre si logrará los 450 millones necesarios para ser rentable, como señalaron fuentes cercanas al proyecto en Variety.

Otras producciones también buscaron atraer a las audiencias, aunque con resultados mixtos. Por ejemplo, el documental Piece By Piece, que narra la vida del músico Pharrell Williams a través de animaciones con Lego, se ubicó en sexto lugar con 3.8 millones de dólares, pero no cumplió con las expectativas de Universal y DreamWorks. De manera similar, el filme Saturday Night, que explora el primer episodio de Saturday Night Live, quedó en séptimo lugar con 3.4 millones de dólares.

El desempeño de Beetlejuice Beetlejuice y Transformers One completó el top cinco de la taquilla. La esperada secuela de Beetlejuice recaudó 7.050 millones de dólares en su sexto fin de semana, sumando un total de 275 millones en Norteamérica y 420 millones globalmente. Transformers One, por su parte, aseguró 3.65 millones de dólares en su tercera semana, llevando su total en Estados Unidos a 52.8 millones y 111 millones a nivel global.