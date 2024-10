Así fue la impresionante transformación de Timothée Chalamet para encarnar a Bob Dylan

El aclamado actor que ha cautivado a la audiencia con su versatilidad está a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su carrera: interpretar a una leyenda de la música en la esperada película A Complete Unknown. Sin embargo, este reto no solo se basa en capturar la esencia del icónico cantautor, sino también en lograr una transformación vocal que haga justicia a la distintiva voz de Dylan. Y para lograrlo, Chalamet recurrió a uno de los entrenadores vocales más respetados de Hollywood: Eric Vetro.

Eric Vetro, conocido por ser el entrenador vocal de las grandes estrellas del cine y la música, ha trabajado con figuras como Ariana Grande, Emily Blunt y Angelina Jolie, moldeando sus voces para que alcancen nuevas alturas. Ahora, es el encargado de preparar a Chalamet para convertirse en Dylan. “Trabajamos duro para capturar el espíritu y la esencia de la voz de Bob Dylan, sin dejar que se convirtiera en una caricatura de él”, explicó Vetro, destacando la precisión con la que abordan cada matiz de la interpretación del cantante.

La experiencia de Vetro va mucho más allá de simples lecciones de canto. Con décadas dedicadas a afinar las voces más icónicas del entretenimiento, su enfoque va desde la técnica hasta la psicología. Su método personalizado permite a cada estrella encontrar su propia voz, superando miedos e inseguridades. En el caso de Chalamet, la misión no era solo imitar a Dylan, sino encarnar su esencia a través de la música.

Este enfoque ha sido el mismo que Vetro utilizó con Angelina Jolie, quien, para su papel en la biopic de Maria Callas, se sometió a un entrenamiento vocal de siete meses bajo su supervisión. A pesar de la ansiedad inicial de Jolie por cantar ópera, el entrenador destacó la dedicación de la actriz: “La pasión de Angelina Jolie por interpretar a Maria Callas superó cualquier ansiedad que pudiera tener”.

El hombre también ha desempeñado un papel fundamental en la carrera de algunos de los artistas más importantes del pop. Su vínculo con Ariana Grande comenzó cuando ella tenía solo 13 años. “Durante años, hablaba de Ariana hasta el punto en que mis amigos protestaban: ‘¡Basta con esta chica!’”, contó en una entrevista, dejando claro cómo su dedicación al crecimiento vocal de la cantante fue clave en su éxito mundial.

Este mismo compromiso se refleja en su trabajo con Sabrina Carpenter, a quien conoció a los 12 años. El profesional recuerda con claridad la primera vez que la joven actriz y cantante asistió a una de sus clases: “Era pequeña, pero inteligente y con grandes ideas que iban a la par con su talento”.

La capacidad de Vetro para adaptarse a las necesidades individuales de cada artista, su enfoque meticuloso y su habilidad para inspirar confianza han sido claves para su éxito. En el caso de Timothée Chalamet, su trabajo promete llevar al actor a una nueva dimensión artística al encarnar a Bob Dylan, uno de los músicos más influyentes de la historia.

Quién es Bob Dylan

Nacido como Robert Zimmerman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, Bob Dylan es ampliamente reconocido como uno de los músicos y compositores más influyentes del siglo XX. Su carrera musical abarca más de seis décadas, durante las cuales ha sido pionera en la mezcla de géneros como el folk, el rock y el blues, y ha integrado temas de crítica social, política y espiritualidad que han marcado la historia de la música. popular. Desde sus primeros años, Dylan se sintió atraído por el folk, tomando inspiración de figuras como Woody Guthrie. Su primer álbum homónimo en 1962 tuvo una acogida modesta, pero su segundo disco, The Freewheelin' Bob Dylan (1963), lo catapultó a la fama con canciones como "Blowin' in the Wind" y "A Hard Rain's a-Gonna Fall". " que rápidamente se convirtió en himnos del movimiento por los derechos civiles y en la voz de una generación en búsqueda de justicia social.

En 1965, Dylan revolucionó el panorama musical con Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited , álbumes que marcaron su transición al rock y en los que empleó instrumentos eléctricos, una decisión audaz que dividió a los seguidores del folk tradicional. "Like a Rolling Stone", de este último álbum, redefinió la música pop y fue reconocida por su compleja estructura lírica, alcanzando un gran éxito en las listas de popularidad. Durante esta época, Dylan fue visto como un innovador tanto musical como líricamente, desafiando los límites de la música popular y abriendo el camino para otros artistas.

En 2016, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, en reconocimiento a su habilidad para crear "nuevas expresiones poéticas" en la música estadounidense. Dylan no solo ha dejado una marca en la música, sino también en la cultura popular. Su estilo de narración lírica y su enfoque en temas universales y filosóficos han elevado la música popular a un nivel de reconocimiento literario. Hasta hoy, sigue inspirando a generaciones de músicos y oyentes, siendo una figura icónica que redefine continuamente el significado del arte y la expresión en la industria musical.