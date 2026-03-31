Tomb Raider: lesión de Sophie Turner detiene producción y pone en duda continuar como Lara Croft

La esperada nueva adaptación de la saga Tomb Raider enfrenta un momento crítico tras la lesión de su protagonista, Sophie Turner, quien interpreta a la icónica aventurera Lara Croft.

La producción, liderada por Prime Video, confirmó que la actriz sufrió una lesión en la espalda que, aunque catalogada oficialmente como menor, ha requerido una pausa en las grabaciones para permitir su recuperación. “Ha sufrido una herida leve y la producción se ha pausado brevemente para darle tiempo a recuperarse”, indicó la compañía en un comunicado, intentando transmitir calma frente a la situación.

Sin embargo, versiones provenientes del equipo de producción dibujan un panorama más complejo. De acuerdo con información difundida por el diario The Sun, el ambiente en el set ha estado marcado por la tensión y la incertidumbre. “Ha sido un caos en el set y ahora todo el rodaje está en peligro”, aseguró una fuente cercana, sugiriendo que la interrupción podría extenderse más allá de lo previsto inicialmente.

El proyecto, que busca revitalizar una de las franquicias más emblemáticas del entretenimiento, depende en gran medida del desempeño físico de su protagonista. El papel de Lara Croft exige alta resistencia, entrenamiento intensivo y escenas de acción complejas, factores que habrían llevado a Turner a someter su cuerpo a un nivel de exigencia considerable. Según las mismas fuentes, la actriz ya había llegado al rodaje en enero con molestias en la espalda, lo que habría agravado su condición durante las grabaciones.

La situación ha escalado al punto de que, internamente, se estaría evaluando una posibilidad que hasta hace poco parecía impensable: reemplazar a la protagonista. No obstante, esta alternativa implica un desafío significativo para la producción, debido al material ya filmado. “Hay tanto que se ha rodado ya que se ha vuelto un dolor de cabeza para los productores”, añadió la fuente, reflejando la complejidad logística y económica que supondría tomar esa decisión.

Sophie Turner, ampliamente reconocida por su papel en Game of Thrones, ha hablado en ocasiones anteriores sobre el nivel de preparación requerido para asumir este nuevo reto en su carrera. Para dar vida a Lara Croft, la actriz se sometió a un riguroso entrenamiento físico que incluía jornadas de hasta ocho horas diarias durante cinco días a la semana. Fue en este proceso donde descubrió que padecía un problema crónico en la espalda, una condición que, según ella misma, confiaba en poder manejar.

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El incidente actual pone de relieve los riesgos asociados a las producciones de alto nivel que demandan un compromiso físico extremo por parte de sus protagonistas. Las lesiones en rodajes de acción no son inusuales, pero cuando afectan a figuras centrales del proyecto, pueden desencadenar retrasos significativos y replanteamientos estratégicos.

A nivel de industria, este caso también abre el debate sobre los límites de la exigencia física en el entretenimiento contemporáneo y la necesidad de implementar medidas más robustas para proteger la salud de los actores. En producciones donde la acción es un componente clave, el equilibrio entre realismo y seguridad se convierte en un desafío constante.

Por ahora, la producción de ‘Tomb Raider’ permanece en pausa mientras Turner se recupera. Aunque oficialmente se habla de una interrupción temporal, el tiempo será determinante para definir si el proyecto retoma su curso con la misma protagonista o si deberá enfrentar cambios estructurales más profundos.

En medio de la expectativa global que rodea a la franquicia, la continuidad de Sophie Turner como Lara Croft se mantiene en el centro de la conversación, en un escenario donde cada decisión podría impactar no solo el calendario de estreno, sino también la recepción del público ante una de las adaptaciones más esperadas del streaming actual.