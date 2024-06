Tori Spelling confiesa que sufrió baja autoestima por sus dientes

Te puede interesar: La actriz Tori Spelling reveló que orinó en el pañal de su hijo mientras estaba atrapada en el tráfico

Spelling se sometió a un cambio extremo con un famoso dentista en Estados Unidos, quien logró que la apariencia de la actriz cambiara de la tierra al cielo y luciera muchísimo más joven dándole un toque de vida a su boca que desde luego la hace ver mucho más estilizada.

"Siempre digo que le he tenido miedo al dentista", dijo la actriz admitiendo la razón por la que dejó pasar tanto tiempo para que atendieran su salud bucal. “Dejé que mis dientes se estropearan. Ya no podía sonreír, no sonreí. No tuve caries hasta los 40. Todo fue cuesta abajo a partir de ahí", admitió en el episodio del 3 de junio de su podcast MAL SPELLING .

El doctor Kevin Sands, de 51 años, fue el encargado de darle vida a la sonrisa de Spelling, por lo que describió cómo encontró sus dientes en la revisión y cuál fue el proceso que le hizo.

"Estaban desconchados y descoloridos. No te parecías a la Tori que solía conocer. Ahora tienes una sonrisa completa. Son blancas, preciosas y sexys. Te ves 10 años más joven. Remodelamos cada uno de los dientes de Tory. Tomamos estos moldes especiales personalizados y, a partir de esos moldes, elaboramos a mano cada diente individual y reconstruimos su sonrisa como era hace 20 años", dijo el profesional de la salud bucal.

"Nunca he sido más feliz. Ahora sonrío. Hay un yo completamente nuevo. La gente subestima una sonrisa", dijo la actriz.

Además, reveló que sus dientes empeoraron cuando tuvo que besar a Jason Priestley en un ascensor y sus bocas chocaron muy fuerte: "Tengo un diente frontal roto por besarme con Jason Priestley en un ascensor y él me rompió el diente frontal. Es un besador bueno pero agresivo ¿Alguna vez has estado besando a un chico y recibes un beso agresivo y tus dientes chocan entre sí? Supongo que tengo dientes quebradizos", concluyó.