¿Qué le pasó en los dientes? Hijo de Camilo Sesto reaparece vestido de mujer y con nuevo nombre

El único hijo y heredero del fallecido baladista español Camilo Sesto reapareció con una nueva cuenta de Instagram y mostrando los cambios físicos de su transición a mujer. Camilo Blanes Ornales estuvo ausente de las redes sociales por más de nueve meses, después que los medios españoles mostraran el estado deplorable en el que se encontraba viviendo debido a sus problemas de adicción.

Su madre, Lourdes Ornelas, fue la que en su momento encendió las alarmas asegurando que su hijo había entrado en una fase de autodestrucción y que temía que en cualquier momento ocurriera una desgracia. Tras una intervención de emergencia, Camilin accedió a someterse a un proceso de rehabilitación. Sin embargo, en el camino, el hijo del cantante, también inició una transformación que tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a la prensa española. Y es que el primogénito del cantante anunció que se sentía mujer y que había iniciado un proceso de transición para cambiar su género a mujer.

Ahora, recuperado de sus problemas de adicción, Camilo Blanes Ornelas reapareció luciendo mucho más femenina y usando un nuevo nombre en su perfil de Instagram en el que deja claro que de “Camilo” ya no queda nada, pues ahora se hace llamar Hercity Callale.

En una entrevista para la agencia de noticias Europa Press, Blanes Ornelas, explicó por qué decidió transicionar a mujer: “Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente (sic), pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", reveló.

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer", continuó. "Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”, agregó.

¿Qué le pasó en los dientes?

En su perfil, Hercity aparece maquillada, usando peluca y posando junto a sus amigos. Sin embargo, el detalle que más llama la atención de las fotos es el estado en el que se encuentran sus dientes. Muchos usuarios se preguntan por qué se encuentran en tan mal estado y la respuesta se debe al abuso de las drogas.

Se sabe que uno de los efectos adversos del consumo de sustancias ilícitas como opiáceos, alucinógenos, marihuana, alcohol, heroína, fentanilo, pueden causar severos daños en la salud bucal contribuyendo a la formación de placa bacteriana, caries dental y enfermedades periodontales.

Por ejemplo, el consumo de cocaína, mezclada con la saliva produce una sustancia ácida que puede desgastar los dientes. El uso frecuente daña el paladar, dificultando el habla y también comer y beber. Los usuarios frotan la droga contra las encías, causando úlceras en la boca y daños en el maxilar. El ácido de esta droga reblandece el esmalte y en casos de adicción extrema puede provocar la pérdida parcial de los dientes.