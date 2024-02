¿Panamá en la mira de Marvel? Visita de Chris Hemsworth desata fuertes rumores

La visita del actor australiano Chris Hemsworth a Panamá ha desatado todo tipo de rumores por la posibilidad de que el istmo se encuentre en los planes de Marvel Studios para rodar una de sus próximas películas en tierras canaleras. El actor que interpreta al superhéroe Thor en el universo Marvel tiene de vuelta y media a sus fanáticos panameños después que se confirmara que se encuentra de visita en el país desde hace unos días.

De hecho, el que pudo coincidir con Chris Hemsworth fue el locutor Juanpi Dolande quien se lo encontró en un restaurante y no desaprovechó la oportunidad para compartir un momento ameno con el australiano y tomarse su respectiva foto. Pero como Juanpi, varios panameños también han logrado ver al superhéroe con el que no solo se han tomado fotos, sino también compartir algunas palabras. Recordemos que Hemsworth “pica” un poco de español gracias a su esposa Elsa Pataky.

No obstante, al margen del revuelo por su presencia en el país, muchos usuarios en redes sociales han especulado con la posibilidad de que Panamá se convierta en una de las localidades para la filmación de una de las próximas películas del Universo Marvel. Pese a que de momento, no existe ninguna información que pueda corroborar estos rumores, los fanáticos de Marvel no pierden la esperanza de que el país sea escenario de una de sus películas.

No sería la primera vez que Panamá sea escogido para rodar un proyecto cinematográfico de gran calibre. Ya en el pasado, nuestro país ha sido escenario de importantes películas como "El Sastre de Panamá", "Los 4 Fantásticos, "007: Quantum of Solace" y "Escuadrón Suicida II" protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba y John Cena. Por ello, no es descabellado pensar que Marvel Studios pueda tener en la mira a Panamá para un futuro proyecto.

Próximos estrenos de Marvel

Tras los estrenos en 2023 de “The Marvels”, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Guardianes de la Galaxia 3", Marvel Studios se prepara para conquistar la taquilla con sus esperadas películas para el 2024 de la llamada “Fase 5”.

Si eres fanático de Marvel, aquí compartimos los títulos y las fechas de estreno de sus próximas películas: