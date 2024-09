Vin Diesel y Paul Vincent: Hermanos gemelos con caminos divididos y una misma pasión

Vin Diesel es uno de los nombres más emblemáticos del cine de acción, conocido a nivel global por su rol en la saga "Rápidos y Furiosos" y otros éxitos taquilleros. Sin embargo, lo que pocos saben es que tiene un hermano gemelo, Paul Vincent, quien ha optado por mantener un perfil bajo, lejos de la fama y el protagonismo de Hollywood.

Te puede interesar: Actor Steve Buscemi quedó involucrado en una pelea afuera de un bar mientras grababa 'Merlina'

Te puede interesar: Actor de 'Call Me by Your Name' vende su camioneta porque no puede pagar la gasolina

Vin Diesel, cuyo verdadero nombre es Mark Sinclair Vincent, y Paul Vincent nacieron el 18 de julio de 1967 en el Condado de Alameda, California. Criados por su madre astróloga, Delora Sherleen Vincent, y su padrastro, Irving H. Vincent, un director de teatro e instructor de actuación, crecieron rodeados de arte y cultura. Esta atmósfera creativa en casa influenció profundamente las elecciones de vida de ambos hermanos.

Durante su infancia, la familia se mudó a Nueva York, donde vivieron en el Westbeth Artists Housing, un espacio comunitario dedicado a artistas de bajos recursos. Este entorno vibrante fue clave para el desarrollo de los intereses artísticos tanto de Vin como de Paul. A pesar de estar inmersos en el mismo contexto, sus trayectorias profesionales tomarían caminos muy diferentes.

Una anécdota decisiva ocurrió cuando, siendo niños, ambos se colaron en el Teatro para la Nueva Ciudad en Manhattan. En lugar de ser castigados, la directora del teatro les ofreció un trato: “Si quieren estar aquí, vengan todos los días y aprendan sus líneas”, iniciándolos así en el mundo del teatro. Aunque este momento fue un punto de inflexión para Vin Diesel en su decisión de convertirse en actor, para Paul fue solo una pequeña parte de su exploración en el mundo del cine.

Vin Diesel persiguió su sueño de actuar y pronto se convirtió en una figura icónica del cine de acción. Su salto a la fama se consolidó con su papel en "Rápidos y Furiosos", donde encarnó a Dominic Toretto, un personaje que lo catapultó a la fama internacional. Sin embargo, a pesar de su éxito, Vin siempre ha reconocido el papel fundamental que su familia, y en particular su hermano Paul, han tenido en su vida. En una ocasión, compartió en redes sociales: “He visto cómo te has convertido en un maravilloso padre y hombre de familia. Me has hecho sentir orgulloso en cada paso del camino. ¡Te amamos!”, dejando ver el profundo afecto que siente por su gemelo.

Mientras su hermano se convertía en una estrella mundial, Paul Vincent eligió permanecer tras bambalinas, enfocando su talento en la edición de sonido y postproducción. Aunque no es un nombre conocido por el público, su trabajo ha sido esencial para el éxito de muchas producciones. Como editor de sonido, Paul se encarga de ajustar y mejorar diálogos, efectos sonoros y música, logrando que la experiencia auditiva sea perfecta y complementaria a la narrativa visual.

Uno de los proyectos más importantes en los que trabajó fue Multi-Facial (1995), un cortometraje dirigido y protagonizado por Vin Diesel. En este proyecto, Paul fue responsable de la edición de sonido, demostrando su talento y su capacidad técnica. Su labor detrás de las cámaras ha sido fundamental en la creación de productos cinematográficos de alta calidad.