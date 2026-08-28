Vin Diesel sorprende al cantar 'I Will Always Love You' en un emotivo homenaje a Dolly Parton

El protagonista de Fast & Furious compartió en Instagram su interpretación de “I Will Always Love You” , la emblemática composición de la estrella del country, como despedida tras su fallecimiento a los 80 años.

La muerte de Dolly Parton provocó una oleada de homenajes desde distintos ámbitos del entretenimiento, pero uno de los más inesperados llegó de Vin Diesel.

Diesel publicó la grabación el miércoles 26 de agosto, un día después de la muerte de Parton. El video, de aproximadamente dos minutos, estuvo acompañado por una fotografía en blanco y negro de la cantante durante su juventud y un emoji de manos en oración. Sin explicaciones adicionales, el actor convirtió la canción en el centro absoluto del tributo.

La interpretación llamó la atención porque Diesel optó por una ejecución sencilla y sin grandes recursos de producción. En uno de los momentos más emotivos, su voz parece quebrarse mientras interpreta algunos versos de despedida, detalle que numerosos seguidores asociaron con la emoción generada por la pérdida de la artista.

“I Will Always Love You” fue escrita por Parton en 1973 y grabada por ella antes de convertirse en una pieza fundamental de su repertorio. Décadas después, Whitney Houston llevó la composición a una audiencia mayor con su versión de 1992 para la banda sonora de The Bodyguard, consolidándola como una de las baladas más reconocibles de la música popular.

La publicación de Diesel generó respuestas divididas. Algunos usuarios destacaron la sensibilidad del gesto y otros reaccionaron con sorpresa o humor. La artista drag Moon Baby escribió: “Mi hermoso rey con el alma de un ángel, gracias por este regalo de remembranza”. Otro seguidor comentó: “Vin, nunca dejas de sorprenderme. Eres un hombre de muchos talentos. Un actor, escritor y ahora ¿cantante? ¡Guarda algo de talento para el resto, amigo!”

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También hubo mensajes escépticos. “Pensé que era una broma. Qué está haciendo”, señaló un internauta, mientras otro pidió que el actor publicara “la versión completa en plataformas de streaming”.

El homenaje apareció mientras la industria musical procesaba la muerte de Dolly Parton, ocurrida el martes 25 de agosto en Nashville después de una breve batalla contra un cáncer cuyo tipo no fue revelado públicamente. La cantante dejó una trayectoria de décadas que abarcó composición, interpretación, cine, televisión, negocios y filantropía.

Su representante recordó su legado con un mensaje: “Una vida de diamantes que brilló con la intensidad suficiente para que el mundo entero la viera. Dolly permanecerá para siempre como una inspiración, no solo a través de su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, su calidez y su bondad, que nos hicieron sentir a todos como familia”.

Los tributos continuaron multiplicándose. Kesha interpretó “Old Flames Can’t Hold a Candle to You” y recordó su experiencia colaborando con Parton: “Tener a una mujer tan legendaria hacer esta canción conmigo y estar a mi lado me hizo sentir realmente que Dios estaba de mi parte. Así es como se siente trabajar con Dolly Parton”.

Miley Cyrus, ahijada de la artista, también la despidió públicamente: “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. La amaré siempre y quiero hacerla sentir orgullosa. Mi corazón se rompe por el mundo, por su familia y por sus amigos, que la extrañarán profundamente”.

Entre múltiples despedidas, la versión de Vin Diesel cantando a Dolly Parton destacó por inesperada. Su elección recuperó precisamente la canción cuya promesa de amor permanente terminó convirtiéndose, tras la muerte de su autora, en una expresión colectiva de despedida.