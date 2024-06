Whoopi Goldberg confesó por qué comió comida para gatos: “¡Está un poco rancio!”

La famosa actriz y comediante Whoopi Goldberg relató cómo fue que resultó comiendo comida para gato un día en el que por suerte la purina no tuvo un mayor efecto en su organismo.

La artista relató en una reciente entrevista que todo se trató de un incidente causado por la confusión que le dio a su mente el jet lag tras volver a casa luego de su visita al Vaticano a lo que también agregó un error de su hija.

“Llegué a casa. Quizás estaba más desfasada por el horario de lo que pensaba. No estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. No había bebido nada”, inició diciendo la actriz.

Luego reveló que a eso de las dos de la mañana no podía dormir y sintió antojos de pretzels, su golosina favorita, sin embargo, su hija Alex Martin de 51 años había cometido un error que cambió por completo el sabor de lo que la actriz esperaba ansiosamente masticar.

“A veces sabes que cuando abres una bolsa de Dot’s Pretzels, están rotos. Mi hija decidió dejar unas golosinas para gatos al lado de mi bolsa de pretzels para que, si el gato quería un bocadillo, pudiera alcanzarlo sin que yo tuviera que levantarme, pero esta hija mía puso una bolsa de golosinas para gatos justo al lado de los Dot’s”, dijo la actriz.

Sin notarlo al principio se metió a la boca una buena cantidad de la golosina, pero el sabor era bastante diferente a lo que sus antojos estaban acostumbrados: “Estaba masticando y pensé, ‘¡Esto está un poco rancio!’. Acabo de llegar del Vaticano y estoy comiendo golosinas sabor cangrejo para gatos”, añadió entre risas.

Comer purina para gatos ocasionalmente puede no causar efectos graves inmediatos en una persona sana debido a que los ingredientes básicos (carne, granos, vitaminas y minerales) no son tóxicos para los humanos. Sin embargo, no está formulada para el consumo humano y podría tener algunos efectos negativos:

La purina para gatos está formulada para satisfacer las necesidades nutricionales de los felinos, no de los humanos. Consumirla regularmente puede llevar a deficiencias o desequilibrios nutricionales en humanos.

Puede contener ingredientes o aditivos que no son seguros para los humanos en grandes cantidades. Algunos aditivos y conservantes pueden causar malestar gastrointestinal, como náuseas, vómitos o diarrea.

Ese tipo de comida para gatos no está diseñada para ser palatable para los humanos, lo que podría resultar en un sabor desagradable y potencialmente dificultades digestivas debido a su composición.

Existe el riesgo de que la comida para gatos contenga contaminantes o patógenos que son peligrosos para los humanos, ya que los estándares de producción pueden diferir de los alimentos destinados a consumo humano.