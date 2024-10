El día que Will Smith obligó a evacuar el set de 'Hombres de negro' por una potente flatulencia

El rodaje de grandes producciones de Hollywood a menudo esconde historias insólitas que no llegan a la pantalla grande, pero que revelan el lado más humano y cómico de sus protagonistas. Un ejemplo de esto es la anécdota contada recientemente por Barry Sonnenfeld, director de la icónica película de ciencia ficción Hombres de negro (1997), en la que comparte un momento vergonzoso protagonizado por Will Smith.

Durante una entrevista en el popular podcast Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa, Sonnenfeld reveló una situación inesperada que ocurrió mientras filmaban una de las escenas más recordadas de la película. En dicha secuencia, los personajes de Smith (Agente J) y Tommy Lee Jones (Agente K) viajaban a gran velocidad en un coche futurista y transformador. Para crear la ilusión de velocidad y acción, los actores fueron colocados en una cápsula completamente cerrada.

“Todo iba bien, estábamos en plena toma cuando de repente escucho a Will disculpándose: ‘Oh Dios, lo siento mucho. Tommy, lo siento. Baz, tráeme la escalera’”, contó Sonnenfeld entre risas. Según el director, el malestar de Smith se debió a una flatulencia que tuvo lugar dentro del espacio sellado. La situación se complicó cuando Tommy Lee Jones, conocido por su temple serio, respondió de forma inesperada: “‘Está bien, Will. No te preocupes, Will. Tranquilo, Will’”, añadió el director, imitando la calma de su compañero de reparto.

La pestilencia fue tal que, al abrir la cápsula, el set tuvo que ser evacuado durante tres horas: “Will es una persona encantadora, pero algunas cosas simplemente suceden”, comentó el cineasta con humor, recordando cómo todos los presentes tuvieron que abandonar el lugar debido al potente olor que invadió el set. “Estar dentro de un espacio herméticamente sellado con una flatulencia de Will Smith no es el mejor lugar”, añadió bromeando.

Más allá de este incidente, Hombres de negro fue un gran éxito y consolidó a Will Smith como una de las mayores estrellas de Hollywood. Sin embargo, en un principio, Smith tenía dudas sobre participar en la película. Tras el éxito de Día de la independencia (1996), otra película centrada en extraterrestres, el actor no quería repetirse en un género similar.

“No entendía del todo Hombres de negro, y no quería hacerla”, confesó Smith durante una entrevista con Kevin Hart. “Era el año siguiente a Día de la independencia, así que no quería hacer dos películas de alienígenas seguidas”. La historia podría haber terminado ahí, de no ser por la intervención de Steven Spielberg, quien produjo la película y vio en Smith al actor perfecto para el papel del Agente J.

El legendario director fue personalmente a Nueva York para reunirse con Smith y convencerlo de unirse al proyecto: “Spielberg envió un helicóptero para que volara a su casa. Fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada”, recordó Smith. “No puedes decir que no a eso”, bromeó el actor, admitiendo que, tras la charla con Spielberg, decidió aceptar el papel. La película fue un rotundo éxito, recaudando más de 580 millones de dólares en todo el mundo, y fue la tercera película más taquillera de 1997.