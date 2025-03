Will Smith rompe el silencio en su nuevo álbum rapeando sobre la bofetada a Chris Rock

Will Smith ha vuelto a la música tras dos décadas de ausencia con Based on a True Story, un álbum en el que aborda sin rodeos el escándalo que marcó su carrera: la bofetada a Chris Rock en los Oscar de 2022.

El 27 de marzo de 2022, Will Smith protagonizó uno de los momentos más impactantes en la historia de los Premios Oscar. Durante la gala, Chris Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, sin saber que la actriz sufría de alopecia. Smith reaccionó violentamente: subió al escenario y golpeó al comediante ante la mirada atónita de la audiencia. Luego, desde su asiento, le gritó: “¡Saca el nombre de mi esposa de tu estúpida boca!”.

El escándalo desató un aluvión de críticas y sanciones. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas vetó a Smith de sus eventos por 10 años y el actor renunció a su membresía en la organización.

El disco, lanzado este viernes, inicia con un golpe directo. En la primera canción, Int. Barbershop — Day, Smith recrea una conversación en una barbería donde distintas voces comentan su caída en desgracia: “Will Smith está cancelado”, “¿Quién m**rda cree Will Smith que es?”, “Nunca lo voy a perdonar por la mi**da que hizo”.

El tema, en el que colabora DJ Jazzy Jeff y B. Simone, también menciona el rumor de que la Academia le habría quitado el Oscar que ganó esa noche por King Richard. “Oí que ganó el Oscar pero lo tuvo que devolver. Sabes que solo le obligaron a hacer eso porque es negro”

Si bien Smith nunca perdió la estatuilla, su carrera sufrió un duro golpe. En otra línea del tema, el rapero hace alusión a su icónica frase tras la bofetada: “Él y Jada están locos / ¿qué dices, chica? / Mejor no menciones el nombre de su esposa”

En la segunda pista del álbum, You Lookin’ for Me?, Smith aborda su regreso y la dificultad de recuperar su estatus en Hollywood: “Tomó un montón, he regresado a la cima / Van a tener que aclimatarse / No me detendré, mi mi**da todavía es buena / Aunque no me darán nominaciones”.

El rapero sabe que, pese a su veto en la Academia, sigue siendo elegible para los Oscar. Sin embargo, reconoce que las oportunidades en la industria podrían no ser las mismas.

Based on a True Story es el primer álbum de Will Smith desde Lost and Found (2005) y marca un intento por reconstruir su legado artístico. Antes del lanzamiento, el actor habló sobre el proceso detrás de sus nuevas canciones: “El proceso de este álbum es realmente permitirme ser más honesto conmigo mismo que nunca antes sobre quién y qué soy realmente. Este es el periodo artístico y creativo más grande de toda mi vida”.