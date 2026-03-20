El combate que lo cambió todo: así nació la leyenda de Chuck Norris junto a Bruce Lee

Su amistad con Bruce Lee lo llevó a debutar como actor en 1968 con un pequeño papel en “Las demoledoras”, protagonizada por Dean Martin. Sin embargo, fue su enfrentamiento en “El dragón” el que lo proyectó definitivamente a la fama.

La mítica pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee en la película El dragón marcó un antes y un después en la historia del cine de artes marciales y fue clave para catapultar la carrera del actor estadounidense, fallecido a los 86 años, según confirmó este viernes su familia.

El combate, considerado uno de los más icónicos del género, formó parte de la clásica cinta de kung-fu estrenada en 1972, la cual recaudó mil veces su presupuesto inicial de 130,000 dólares. Este éxito no solo consolidó a Bruce Lee como una superestrella mundial, sino que también convirtió a Norris en una figura emergente del cine y la televisión.

Carlos Ray “Chuck” Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Descubrió su pasión por las artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Corea del Sur, donde comenzó a practicar tang soo do, disciplina basada en el karate.

Tras dejar el ejército en 1962, se instaló en Los Ángeles con la intención de formarse como policía, pero terminó abriendo un estudio de artes marciales, donde encontró su verdadera vocación. En 1967 ya era campeón de karate de Estados Unidos y se convirtió en instructor de celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond.

Su amistad con Bruce Lee lo llevó a debutar como actor en 1968 con un pequeño papel en “Las demoledoras”, protagonizada por Dean Martin. Sin embargo, fue su enfrentamiento en “El dragón” el que lo proyectó definitivamente a la fama.

A partir de entonces, Norris protagonizó numerosas películas de acción y karate. En 1983 interpretó a un ranger de Texas en “McQuade, el lobo solitario”, personaje que inspiraría la popular serie Walker, Texas Ranger, emitida durante ocho temporadas y convertida en un fenómeno cultural.

Su figura trascendió la pantalla y dio lugar a innumerables chistes y memes, incluyendo uno en el que derrotaba incluso a Superman. En la vida real, Norris superó dos paradas cardíacas en 2017, reflejando la resistencia que caracterizaba a sus personajes.

De niño tímido y poco atlético, criado por su madre tras el divorcio de su padre, Norris se transformó en un símbolo de fortaleza. Cristiano evangélico y cercano al Partido Republicano, también estuvo envuelto en polémicas en la última década por su relación con la marca de armas Glock.

Con su fallecimiento, el cine pierde a una de sus grandes figuras, cuya carrera quedó inmortalizada, en gran parte, por aquella inolvidable pelea que lo enfrentó cara a cara con Bruce Lee y lo lanzó definitivamente al estrellato.

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Con datos de AFP