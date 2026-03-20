Chuck Norris muere a los 86 años; su familia confirma que partió en paz

Norris , considerado una leyenda de las artes marciales y figura icónica del cine de acción en la década de 1980, había celebrado recientemente su cumpleaños número 86 .

El actor estadounidense Chuck Norris falleció el jueves 19 de marzo, tras ser hospitalizado en Hawái, Estados Unidos, según confirmaron este viernes sus familiares a través de su cuenta de Instagram.

Un día antes se había conocido que Norris, de 86 años, sufrió una emergencia médica que obligó su traslado a un centro hospitalario.

Este viernes, su familia publicó un emotivo mensaje en el que informó sobre su deceso:

“Con profundo pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener en privado las circunstancias, queremos que sepan que estaba rodeado de su familia y en paz”.

En el comunicado, destacaron su legado tanto en lo profesional como en lo personal. “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, expresaron.

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La familia también resaltó que Norris vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con sus seres queridos, logrando inspirar a millones de personas alrededor del mundo a través de su disciplina, trabajo y bondad.

Asimismo, agradecieron el apoyo recibido durante los últimos días, luego de que se conociera sobre su hospitalización. “Sabemos que muchos habían escuchado sobre su reciente hospitalización, y estamos realmente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron”, señalaron, al tiempo que pidieron respeto y privacidad durante el duelo.

Norris, considerado una leyenda de las artes marciales y figura icónica del cine de acción en la década de 1980, había celebrado recientemente su cumpleaños número 86 con un mensaje en redes sociales. “Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, escribió en un video donde se le veía entrenando, añadiendo: “Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”.

El actor, cinturón negro en varias disciplinas, también desarrolló su propio estilo de combate, conocido como Chun Kuk Do, consolidando así su legado dentro del mundo de las artes marciales.

Con datos de AFP