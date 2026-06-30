¡Confirmada! Karol Wilson representará a Panamá en Operación Triunfo USA que estrena el 7 de julio

Con su clasificación ya confirmada, Karol Wilson iniciará el próximo 7 de julio el reto de representar a Panamá en uno de los concursos musicales más esperados del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá tiene su representante en la primera edición de Operación Triunfo USA, el nuevo reality musical de Telemundo, luego de que la producción confirmara la participación de la cantautora panameña Karol Wilson como una de las concursantes oficiales del programa.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del concurso, donde se presentó oficialmente a la artista con un mensaje de bienvenida.

"@karol_ot_usa trae el orgullo panameño. Su pasión por la música y las ganas de luchar por sus sueños la han traído hasta aquí. Estamos felices de vivir esta experiencia junto a ella", publicó la cuenta oficial de Operación Triunfo USA.

La competencia musical, que también estará disponible en la plataforma Peacock, se estrenará el próximo 7 de julio a las 7:00 p.m. (6:00 p.m. Centro).

La confirmación fue celebrada en Panamá, donde desde hace semanas seguidores de la cantante permanecían atentos al proceso de selección con la esperanza de verla clasificar al programa.

En el video compartido por la producción, Karol Wilson expresó la emoción que siente por esta oportunidad, la cual describió como el resultado de años de trabajo y perseverancia.

"Estoy muy feliz, emocionada por esta oportunidad única y maravillosa, por trabajar por mis sueños, que es la música. Soy una persona muy alegre, extrovertida y, sobre todo, apasionada y soñadora", comentó.

La artista también recordó una de las experiencias que vivió durante el proceso de audiciones: viajar sola a Nueva York para presentarse al casting, a pesar de no dominar completamente el inglés.

"La primera vez que viajé a Nueva York, yo solita. Yo no hablo mucho inglés; lo entiendo, pero no lo hablo. Estaba con mi 'speaking English', 'help me', 'voy aquí'. Gracias a Dios llegamos bien y llegamos al casting", relató entre risas.

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La participación de Karol Wilson marca un nuevo logro para la música panameña en escenarios internacionales, al convertirse en la representante del país en la versión estadounidense del reconocido formato televisivo, donde buscará conquistar al jurado y al público con su talento.

Tras conocerse la noticia, seguidores y personalidades del entretenimiento comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la cantante en las redes sociales del programa, alentándola de cara al inicio de la competencia.

Con su clasificación ya confirmada, Karol Wilson iniciará el próximo 7 de julio el reto de representar a Panamá en uno de los concursos musicales más esperados del año.