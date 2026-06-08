Karol Wilson va por su sueño internacional en Operación Triunfo USA, que estrena el 7 de julio

La cuenta regresiva llegó a su fin. La cantante panameña Karol Wilson se encuentra lista para enfrentar uno de los retos más importantes de su carrera artística con el estreno de Operación Triunfo USA, el reality musical de Telemundo que busca descubrir a la próxima generación de estrellas de la música.

La cadena confirmó que el esperado programa debutará este martes 7 de julio, marcando el inicio de una competencia en la que decenas de talentos lucharán por alcanzar sus sueños en la industria musical. Entre los seleccionados figura la panameña Karol Wilson, quien tendrá la oportunidad de demostrar su talento, disciplina y carisma ante millones de televidentes.

El programa contará con la conducción de la presentadora mexicana Natalia Téllez, mientras que el cantante español David Bisbal formará parte del jurado encargado de evaluar a los participantes.

La emoción por el estreno llega luego de que Wilson compartiera recientemente detalles de su experiencia en una entrevista para el programa Jelou. Allí describió como "superincreíble" el proceso que ha vivido hasta ahora dentro del reconocido concurso internacional.

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“Fue superincreíble. Todo el proceso ha sido maravilloso”, expresó la artista panameña al referirse a esta oportunidad que la mantiene clasificada en una de las etapas avanzadas de selección.

Wilson recordó que todo comenzó con el envío de un video a través de redes sociales, seguido de exigentes audiciones presenciales en Nueva York, donde tuvo que competir junto a cientos de aspirantes de diferentes nacionalidades.

“Era un casting superrápido; éramos tres personas cantando al mismo tiempo en fila. Tenía que concentrarme para el jurado que estaba al frente. Fue una de las audiciones más difíciles”, relató.

La cantante también explicó que la segunda fase elevó considerablemente el nivel de exigencia, al incorporar cámaras de televisión, producción en vivo y múltiples evaluaciones artísticas.

“Luego me llaman y paso al segundo filtro… fue maravilloso, mucha gente, muchas cámaras, mucha producción detrás de todo esto”, comentó.

Ahora, con el estreno a la vuelta de la esquina, Panamá se prepara para apoyar a una de sus representantes en una de las plataformas musicales más importantes de la televisión hispana. Karol Wilson buscará convertir su talento y perseverancia en el impulso definitivo para conquistar una carrera internacional.