Los costosos conjuntos Versace que utilizaron los hijos de Shakira en los VMA ¿Cuánto se gastó?

New Jersey/La cantante colombiana causó furor durante toda la gala de los MTV Video Music Award al llegar en compañía de sus dos hijos Sasha y Milan que, junto a su tío Tonino Mebarak, se convirtieron en los mejores 'escoltas' de la artista tras su llegada al Prudential Center de Newark, en la ciudad de Nueva Jersey.

Como la estrella internacional que es, Shakira deslumbró con un vestido Versace de lentejuelas brillantes color dorado y ceñido al cuerpo, sandalias de plataforma en color a juego y su representante cabellera rizada que tanto la identifica.

Por otro lado, sus hijos captaron la atención de los flashes con sus exclusivos conjuntos idénticos que también tenían la etiqueta de la marca Versace. Los mismos trajes fueron tema de polémica luego de conocerse que hacían parte de la colección 'Barocco Kids'.

Los niños lucieron una sudadera con capucha valuada en $300 euros cada una, pantalones de chándal con costo individual de $250 euros, polo negro con bordado 'Medusa' de $150 euros y unas llamativas zapatillas 'Trigreca' valoradas en $520 euros el par. Prendas que llevaban el característico estampado 'Barocco' de color amarillo y el logo de la firma.

Dando como resultado un valor total aproximado de $1,220 euros cada uno, es decir $2,440 euros por ambos.

Milan y Sasha disfrutaron del show de su madre sobre el escenario desde sus asientos. Además, la artista hizo historia al convertirse en la primera cantante latinoamericana en recibir el 'Video Vanguard Award', uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé.

Cabe mencionar que, al recibir el premio Shakira les hizo una dedicatoria a sus hijos, su familia y sus fans diciendo lo siguiente:

"Quiero dar las gracias a mis padres y a mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome y me hacen sentir que mamá puede con todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército y ayudarme en todas las batallas", expresó en inglés durante su discurso.

Después de su presentación, la intérprete de “Chantaje” vistió un traje azul celeste de la misma marca para sentarse junto a sus hijos.

La famosa diseñadora Donatella Versace le envió un mensaje inspirativo a la colombiana mencionando el orgullo que representaba para la marca ser la encargada de vestir con altura a Shakira y sus hijos.

"Felicidades por tu premio VMA Video Vanguard Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada récord que has batido y cada regla que has roto te han hecho increíblemente única! Esta noche brillarás con Versace. Te amo mucho. Un abrazo, Donatella"