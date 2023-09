¡Se crece la familia! Vidente pronostica que Shakira tendrá una niña por vientre de alquiler

Miami/La cantante de “Ojos así” se ha convertido en tendencia no solo por sus nuevos estrenos musicales sino por las diferentes situaciones personales que han salido a la luz en estos últimos meses. Desde la enfermedad de su padre, su mudanza a Miami y la escandalosa separación por infidelidad con el futbolista Gerard Piqué han hecho que la artista este en el ojo del huracán de la prensa las 24 horas del día.

En diferentes entrevistas Shakira ha expresado su deseo de convertirse en madre de una niña para experimentar lo que sería la crianza femenina luego de concebir dos hijos varones con el que era su esposo.

Ahora en su etapa de soltera, su sueño no ha muerto. El Nacional de Cataluña sacó un comunicado basado en las predicciones de Mohni Vidente asegurando que la cantante está en planes de agrandar la familia mediante el método de vientre por alquiler y que su nueva hija nacería en la ciudad de Miami, donde reside actualmente la artista junto a sus dos hijos Milan y Sasha.

“Shakira, madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en ese estado a los 46 años”, indicó la vidente en una de sus lecturas.

La astróloga se ha convertido en una de las videntes más famosas de toda América Latina, incluso a principio de año ella fue quien pronosticó la infidelidad hacia Shakira y su ruptura amorosa junto con los escándalos.

En consecuencia, Mohni agregó que vienen días importantes en la vida de la intérprete de “Ciega, sordomuda” y que su final de año vendrá acompañado de una nueva relación la cual apoyará la ilusión de Shakira.

Cabe mencionar que el programa Chisme No Like indicó en abril pasado que Gerard Piqué estaría interesado en convertirse en padre de nuevo y así darle la bienvenida a la hija que tanto ha añorado. Lo particular de esto, según se mencionó en aquel momento, es que Clara Chía no entraría en esos planes y todo el proceso se daría de una forma alterna.