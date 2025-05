Cristiano Ronaldo desafía al tiempo y asegura que jugará hasta los 50

En un reciente episodio del podcast de Whoop, el delantero portugués reveló los resultados de una prueba biométrica que dejó atónitos a sus fanáticos: su edad biológica equivale a la de un joven de 28 años y 11 meses. Ante este dato, el cinco veces ganador del Balón de Oro no dudó en lanzar una promesa que muchos considerarían imposible: “Esto significa que jugaré al fútbol por 10 años más”.

El análisis fue realizado por un dispositivo inteligente de la marca Whoop, especializada en tecnología aplicada al rendimiento deportivo, de la cual el propio Cristiano es embajador. El reloj evaluó su frecuencia cardíaca, esfuerzo físico, recuperación y calidad del sueño, y determinó que biológicamente el delantero está casi en la plenitud de su juventud atlética.

"No me puedo creer que sea tan bueno... 28,9 años", le dijo a Will Ahmed, fundador de Whoop, mientras observaba sus resultados. Un número que, para él, es más que una curiosidad: es combustible para extender su carrera profesional mucho más allá de lo convencional.

La sorprendente longevidad física de Ronaldo no es casual. Detrás de sus estadísticas y su rendimiento hay una rutina meticulosa y casi obsesiva. Georgina Rodríguez, su pareja, compartió algunos detalles durante una entrevista en el programa español El Hormiguero: "Ronaldo se despierta a las seis de la mañana. Se levanta y hace ejercicio. Bebe mucha agua por la mañana porque piensa que empezar un nuevo día requiere de un cuerpo fuerte y sano. Después descansa una hora y media, desayuna, come fruta, queso y huevos, y luego vuelve al gimnasio".

Este estilo de vida ha sido su escudo frente al tiempo y el desgaste natural de un deporte exigente. Además, mantiene un estricto control de su dieta, evita excesos y dedica tiempo a la recuperación y a su familia como parte integral de su bienestar físico y emocional.

Hoy por hoy, Cristiano milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde no solo lidera al equipo, sino que ostenta el título de jugador mejor pagado del planeta. Desde allí, mira al futuro con metas claras: alcanzar los 1.000 goles en su carrera y disputar el Mundial de 2026 con Portugal.

Si logra asistir a la próxima Copa del Mundo, Ronaldo se convertiría en el primer futbolista en disputar seis ediciones consecutivas del torneo más importante del planeta. Un hito que solo Lionel Messi, su eterno rival, también podría alcanzar.

Aunque muchos de sus contemporáneos ya se han retirado, Ronaldo sigue siendo un objetivo deseado para clubes de distintas partes del mundo. Se le ha vinculado con equipos de Brasil, México e incluso África, como el Wydad Casablanca (Marruecos), el Esperance de Tunis (Túnez) y el Al Ahly (Egipto). Su magnetismo mediático y su incansable condición física lo mantienen vigente como una figura global del deporte.