¿The Last of Us en la vida real? Científicos alertan sobre hongos zombis y cambio climático

La posibilidad de que hongos letales, similares al que desata el caos en la serie The Last of Us, puedan adaptarse a infectar humanos ya no es mera ciencia ficción: es una hipótesis en evaluación frente al calentamiento global.

A medida que el planeta se recalienta, científicos de distintas partes del mundo estudian cómo el aumento sostenido de la temperatura está modificando la biología de ciertos hongos. Organismos antes inofensivos para los humanos comienzan a mostrar señales de tolerancia térmica, abriendo la puerta a nuevas amenazas infecciosas.

“Actualmente los hongos como Ophiocordyceps unilateralis solo infectan insectos porque no pueden sobrevivir al calor corporal humano”, explicó a CBS News el microbiólogo Jim Kronstad, de la Universidad de Columbia Británica. Pero agregó una advertencia clave: “El calentamiento global podría permitir que ciertas especies desarrollen mecanismos para soportar temperaturas por encima de 37°C”.

Esa adaptación podría significar, eventualmente, una ruptura de la barrera natural que impide que muchos hongos salten a mamíferos, incluyendo a los seres humanos.

La alerta no es meramente teórica. Uno de los casos más estudiados es Candida auris, una levadura detectada por primera vez en 2009 que ha generado brotes hospitalarios en Estados Unidos, India, Sudáfrica y Europa. Su particularidad es doble: resistencia a los tratamientos antifúngicos y tolerancia a altas temperaturas.

Un artículo publicado en marzo de 2024 por Emerging Infectious Diseases, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), señala que la aparición simultánea de esta especie en distintos continentes podría estar vinculada al cambio climático global. La organización ya la ha clasificado como una de las “amenazas urgentes” para la salud pública.

Otro caso es el del Coccidioides, hongo que causa la fiebre del Valle, una enfermedad respiratoria que se contrae al inhalar esporas del suelo seco. Históricamente limitado al suroeste de EE.UU., hoy su presencia se ha detectado tan al norte como el estado de Washington. Los informes del Departamento de Salud Pública de California registran un aumento de casos en el Valle Central y un desplazamiento hacia Sacramento, favorecido por climas más cálidos y secos.

“El cambio climático ha ampliado el hábitat del Coccidioides”, advierte el CDC, que ya proyecta su posible expansión hacia el medio oeste y noroeste del país en las próximas décadas.

Los hongos no solo desafían la salud humana. También están en el centro de una creciente crisis agrícola. Un artículo publicado por Nature en mayo de 2023 documenta cómo los hongos fitopatógenos están colonizando nuevas zonas agrícolas a medida que aumentan las temperaturas.

Esto tiene consecuencias directas sobre cultivos como el trigo, el arroz y la vid. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las enfermedades fúngicas en plantas son responsables de pérdidas multimillonarias anuales y amenazan directamente la seguridad alimentaria global.