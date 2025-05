Wendy Guevara sufre robo y sospecha de sus amigas 'Las Perdidas'

Wendy Guevara fue víctima de un robo que, según ha declarado, provino de alguien muy cercano a ella. El incidente ha generado una ola de especulaciones y tensión dentro de su círculo más íntimo, en especial entre las integrantes del popular grupo Las Perdidas.

Todo comenzó con la misteriosa desaparición de un perfume que pertenecía a un amigo cercano de Wendy. Aunque en principio podría parecer un objeto menor, el hecho de que haya sido sustraído dentro del entorno de confianza de la influencer ha desatado una serie de declaraciones cruzadas entre sus amigas, que intentan desvincularse del escándalo.

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara reconoció su molestia ante la situación, aunque aseguró que no pretende dejarse llevar por el enojo. “Lo que haya pasado ya no me voy a atacar”, dijo, visiblemente incómoda. A pesar de esto, dejó claro que conoce la identidad de la persona responsable, pero ha decidido no exponerla públicamente, al menos por ahora.

La primera en pronunciarse fue Paola Suárez, compañera original de Wendy en Las Perdidas, quien confirmó que sabe quién fue la responsable del robo, aunque respetará el silencio de su amiga. “No fue Brayan ni Grecia Monzón”, aseguró, tratando de limpiar los nombres de otros miembros del grupo.

Otra figura relacionada, Karina Torres, no ha hecho declaraciones directas sobre el incidente, aunque su silencio ha alimentado rumores en redes sociales. En contraste, La Yumi, exsocia de Karina en la estética “Yumikai”, lanzó un comentario cargado de ironía: “Yo también sé quién fue, pero mejor pregúntenle a Mhoni Vidente”, insinuando que la verdad ya es conocida en el círculo pero nadie se atreve a decirla.

Finalmente, Salma, otra amiga de Wendy, también confirmó el robo pero se desmarcó de inmediato: “Yo no fui, todas mis amigas me han dado dinero a guardar y se los devuelvo. La gente que roba se sala”, afirmó.

Aunque el objeto en cuestión es solo un perfume, la verdadera pérdida parece ser la confianza entre amigas. La situación ha dejado claro que ni la fama ni la cercanía garantizan la lealtad, y que una traición puede surgir incluso de quien menos se espera.